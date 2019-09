En directo | La evolución de la gota fría desplaza al viernes los peores pronósticos para Alicante

11.14 horas. Xàbia despierta con un gran arcoiris que precede a la DANA.



El modelo #ECMWF ha salido muy potente para los próximos días ???? Prevé acumulados de 300 y hasta 400 litros por metro cuadrado en el sur de la provincia de #Valencia, #Alicante y #Murcia. ¡Precaución!



Más variables en https://t.co/YRBhthKMbc

El viento sopla a esta hora fuerte en algunas zonas como #Denia o #Cullera: si tienes que desplazarte por carretera es importante que reduzcas la velocidad. Si es necesario, para en una zona segura y espera a que amaine el viento #DANAseptiembre

11/09 10:03 #AEMET actualiza #FMA en C. Valenciana. Activos hoy y mañana. Nivel máx naranja.

Los barracones, esta mañana. Foto: Héctor Fuentes

. Impresionante evolución de la DANA a partir de mañana y hasta el sábado.10.58 horas. El Laboratorio de Climatología de la UA ha informado esta mañana de que el finalmente no se va a producir. "La baja tan profunda y con rasgos tropicales que preveían algunos modelos finalmente no va a tener condiciones favorables para desarrollarse hoy y que fue unen los cálculos de los modelos", explican en su cuenta de Facebook.El 112 recomiendaante las fuertes rachas de viento en algunas zonas. Siempre que sea posible: transporte público. Informa:El viento comienza a hacerse presente en el norte de Alicante donde ense han alcanzado rachas de 73 kilómetros por hora. Informa:El Laboratorio de Climatología de la UA prevé que ante la evolución de la gota fría el peor día de la semana pase a ser el, pero todo dependerá de la dirección del viento. Informa:La AEMET mantiene lapor riesgo importante de lluvias y viento en toda la provincia.La AEMET informa de que hay, con olas de más de 3.5 metros en aguas profundas y más de 2.5 metros cerca de la costa.El colegioha retrasado el traslado de los alumnos a los barracones. Educación ha retirado las carpas y ha pedido a las familias que no lleven a los niños a clase. Aquí , toda la información.El Ayuntamiento de Alicante ha alertado de losde sufrir una inundación. Son estos En la ciudad de Alicantepero sí las actividades al aire libre previstas para hoy.. A esta hora la previsión de AEMET y del Laboratorio de Climatología de la UA es que la gota fría pueda descargar hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas esta tarde.Anoche unadescargó con fuerza frente a la costa de Torrevieja y dejó espectaculares imágenes como esta de Vicente Cayuelas, via @ProyectoMastral.Buenos días. A través de INFORMACIÓN.ES les iremos contando lasobre la gota fría en la provincia de Alicante.