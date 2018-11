Montesinos: "Estoy abierta a hablar de todo y con todos, pero no pienso en retirarme de las primarias del PSOE en Alicante"

La actual portavoz municipal del PSOE en Alicante, Eva Montesinos, ha registrado esta mañana su candidatura a las primarias para ser la alcaldable socialista en las próximas elecciones municipales. El plazo, que se ha abierto hoy, concluye el próximo 6 de noviembre. Al proceso también se prevé presentar el "sanchista" José Asensi, mientras la cúpula de los socialistas valencianos, liderada por Ximo Puig, apura a la desesperada gestiones para ver si, finalmente, encuentran ese "mirlo blanco" de perfil independiente, alejado de las eternas batallas del socialismo alicantino y con un cierto gancho entre la bolsa de electores progresistas en Alicante, una operación en la que está de acuerdo el exsenador Ángel Franco, el hombre que controla la ejecutiva local y una mayoría de los militantes de la agrupación.

Montesinos ha llegado esta mañana a la sede arropada por medio centenar de militantes socialistas, entre los que destacaban dos de los actuales concejales del grupo municipal: Fernando Marcos y Rosana Arques. No se han dejado ver ni Carlos Giménez, ni Gloria Vara ni tampoco Miguel Castelló. La portavoz municipal socialista ha defendido su candidatura para ser la alcaldable en las municipales de mayo de 2019, subrayando la incapacidad hasta la fecha del PSPV de encontrar un candidato de consenso pese a los intentos. "Hay mucha gente en la agrupación que quiere que las cosas cambien. Ha habido un plazo muy amplio para buscar a esa persona independiente que querían en el partido", ha señalado Montesinos, quien ha asegurado que no entra en sus planes dar un paso atrás: "No pienso en retirarme de las primarias, aunque siempre he dicho que estoy abierta a hablar de todo y con todos. Esa persona independiente tiene que tener el consenso de todos, por lo que tendrían que convencerme de que es mejor que yo. Si es mejor que yo, entonces daré un paso atrás. Estábamos a favor del consenso, pero han pasado dos meses y no llega".

Con todo, la socialista ha defendido el valor de las primarias para que sea la militancia y los simpatizantes del PSOE de la ciudad de Alicante los que elijan al cabeza de cartel para las próximas municipales. "Este proceso democrático tiene que seguir adelante. La política ha cambiado mucho. Si de verdad no quisiésemos unas primarias, estaríamos en otro partido, como en el PP. El PSOE se distingue por esa democracia interna", ha apuntado Montesinos, quien no considera que llegar a primarias sea un fracaso socialista, pese a las presiones del PSPV para evitar las elecciones a nivel interno: "No es una derrota de nadie. En el el 39 Congreso del PSOE se dejó muy claro que era la militancia y la ciudadanía las que tenían que elegir a los candidatos".

La edil socialista ha recordado que si el pasado 19 de abril, que acabó con el popular Luis Barcala como alcalde de Alicante tras el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar), se hubiera cumplido el mandato de la ciudadanía de las elecciones de 2015, ella estaría ahora al frente del gobierno municipal y con el camino abierto para ser la aspirante del PSOE en las próximas municipales: "Siempre he creído que el proyecto que se truncó aquel 19 de abril negro tenía que tener una continuidad porque nos dejamos muchas cosas por hacer. Era un proyecto que iba más allá de una legislatura. Si yo hubiera sido alcaldesa, como tenía que ser, lo normal es que fuera candidata".

El proceso de primarias se ha abierto hoy con el inicio de presentación de candidaturas, que concluye el próximo 6 de noviembre. Luego, del 7 al 13, será el momento de la recogida de avales. Los aspirantes que se presenten deberán sumar al menos 60 apoyos para poder continuar en el proceso. La jornada de votación en primera vuelta (en el caso de que se presenten más de dos candidatos) se llevaría a cabo el 16 de diciembre y en segunda vuelta, el 23 de diciembre.



Agradecimiento a los militantes

Antes de atender a los medios de comunicación, Montesinos se ha dirigido al medio centenar de militantes que le han arropado en la presentación de su candidatura. La socialista ha dado las gracias por el apoyo, defendiendo la candidatura como una herramienta de un proyecto de futuro en busca de cambios profundos en el PSOE alicantino: "Es el primer día de ese cambio, este es un proyecto a futuro que debemos mantener pase lo que pase. Queremos luchar por tener un partido y una agrupación digna". Entre los militantes que le han acompañado en la sede, caras conocidas en la agrupación local como Lalo Díez (exjefe de Gabinete de Gabriel Echávarri) y la veterana Esperanza Arcas.