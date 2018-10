Los sanchistas tienden la mano para lograr un candidato de consenso en Alicante

La exconcejala Sofía Morales le da su apoyo.

"No podemos ganar esto solos". El catedrático José Asensi, principal activo del sector sanchista en el PSOE de la ciudad de Alicante, ha tendido este sábado la mano para lograr un candidato de consenso entre los socialistas alicantinos de cara a las elecciones municipales de la próxima primavera. Consciente de la situación de minoría de su corriente en la agrupación de la capital, Asensi ha renunciado, al menos de momento, a presentar su propia candidatura a un proceso de primarias, si bien también ha matizado que "estoy a disposición del partido".

Con la concejala Eva Montesinos como la única militante que por el momento ya ha dado el paso adelante para presentarse a esas primarias, existía la posibilidad de que hoy Asensi se conviertiera en el segundo aspirante durante un almuerzo que los sanchistas de la provincia han celebrado en un restaurante de Alicante. Pero la cabeza visible del sanchismo prefiere ensayar primero un complejo entendimiento con la corriente principal de la agrupación que domina Ángel Franco "para intentar superar las históricas divisiones" de los socialistas en la ciudad.

"Vosotros sois muy valiosos", ha dicho Asensi a sus compañeros de corriente. Sin embargo ese valor no basta. De ahí que para confeccionar una candidatura con garantías para las municipales "tenemos que estar todos unidos, respaldados por una innmensa mayoría porque ya no hay bandos en el PSOE y hemos de lograr un proyecto que nos una a todos y realizar un esfuerzo de hablar con los compañeros para sumar", agregó el profesor universitario.

Si bien defendió el "proceso de democratización" que siempre significa celebrar unas primarias, Asensi señaló que diseñar una candidatura de consenso también permitiría recuperar la "ilusión en unas elecciones de gran importancia histórica", después del tormentoso periodo político del último alcalde del puño y la rosa con el que ha contado Alicante, Gabriel Echávarri.

Asensi no nombró a Echávarri. Sí reivindicó en cambio la herencia de los otros dos munícipes del PSOE en la capital, José Luis Lassaletta y Ángel Luna. La única exconcejala alicantina presente en el acto fue Sofía Morales, quien en su día ingresó en la lista de la mano de Echávarri pero que ahora viaja en otra corriente bien diferente.

Si bien es verdad que a los sanchistas las matemáticas no les avalan para intentar por el momento la aventura en solitario en esas primarias, sí esgrimen otros avales para decirle tanto al sector de Ángel Franco como al líder del socialismo valenciano, Ximo Puig, que en la liza por la capital se les ha de tener muy en cuenta. Por supuesto, el principal es que pertenecen al sector afín al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, el acto de este sábado ha servido para celebrar los cien primeros días del mandato de Sánchez y para glosar sus logros, de los que esta corriente se siente partícipe en grado sumo.



"Pedro Sánchez no olvida"



Y de ahí que al almuerzo acudieran dos pesos pesados del sanchismo como son el exalcalde de Elche y actual director general en el gabinete de Sánchez, Alejando Soler, y la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador. Los dos reivindicaron el trabajo realizado por la familia sanchista para que Pedro Sánchez recuperara el poder después de que tuviera que dimitir, y acabara alcanzando la Moncloa, venciendo tanta oposición interna en el propio PSOE.

En este sentido, Soler evocó a aquel grupo de militantes "la mayoría de los cuales no tenía ningún cargo orgánico" y sus largas jornadas de trabajo en la sombra "con aquellas reuniones en la facultad de Derecho y tantas llamadas por teléfono. Yo no me olvido de eso. Pedro Sánchez no se olvida de eso", apostilló.

Pero eso sí, apoyando las palabras de Asensi, el exalcalde ilicitano también pidió un esfuerzo de generosidad para lograr, en el caso de Alicante, esa candidatura de consenso a través del diálogo: "A veces me preguntan, cómo eres capaz de sentarte con ése; y yo les respondo, si me siento con miembros de otros partidos cómo no me voy a sentar con todos mis compañeros socialistas".

Por fin, los sanchistas de la capital se vieron respaldados por sus compañeros de la provincia. Así, en la mesa principal del ágape también se sentaron la presidenta de la ejecutiva provincial, Asunción Llorens, así como alcaldes o alcaldables de San Vicente , Pinòs, Ibi o Calp. Todos se hicieron foto de familia antes de que sonaran como señal de despedida los acordes de la Internacional.