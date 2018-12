A tan solo un par de horas hacia el sur desde la frontera entre Estados Unidos y México, por la parte de Tijuana y San Diego, aparece un tramo de costa idílico: un sinfín de playas kilométricas bañadas por un mar de buena gente. Eso es lo que tiene México, mucha buena gente. Y gracias a todos ellos me he depurado y no poco, así que espero poder transmitiros aunque sea una pizca de esa buena vibra con el vídeo de esta semana.

"Vamos, Pablo. Date prisa que dicen que está saliendo una ola perfecta". Así despiertan las mañanas por Ensenada cuando tu amigo se llama Luis, está igual de colgado que tú por el surfing y encima su cuerpo se basta de 5 horas de sueño para funcionar hasta el día siguiente. Y cómo me cuesta despegar y cómo me gusta luego el haber despegado.

Su tropa es de 10. Cincuenta pesos (dos euros y medio) para alimentar con gasolina el monovolumen de Carlos es la única inversión que hacemos para pasarlo de lujo. No hace falta nada más. Luego llegamos al spot, bajamos a la playa y a disfrutar. Igual solos o igual con delfines o leones marinos, algo que a mí me resulta memorable mientras que para ellos es simplemente "parte del tráfico local".