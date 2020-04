La lista de las principales series de mayo debería ser más larga, pero son muchos los estrenos que estaban previstos este mes que han tenido que ser aplazados por la crisis del coronavirus. Algunas porque les pilló el toro en pleno proceso de postproducción, otras porque eran títulos demasiado potentes como para quemarlos ahora. La mayoría de las series de este mes cuyo estreno se ha aplazado son de HBO, entre ellas Patria (la esperada adaptación de la novela de Fernando Aramburu), The Undoing (miniserie interpretada por Nicole Kidman y Hugh Grant) o en AMC el spin off zombie Walking Dead: World Beyond. Aún así este mes tenemos garantizados algunos títulos interesantes que tampoco desmerecen y es Netflix quien ha echado el resto y la que concentra algunos de los estrenos más potentes.

1) Hollywood. Miniserie (Netflix, 1 de mayo): Ryan Murphy, el niño mimado de Netflix, da su particular visión sobre la Meca del cine en los años 40. Un grupo de jóvenes promesas tratan de abrirse paso en el intrincado mundo del celuloide. Cada uno de ellos ofrecerá su particular visión sobre los prejuicios a los que debían enfrentarse y donde personas de color y homosexuales eran tabú, mientras que las mujeres eran objeto del acoso sexual. Darren Criss, habitual de otros títulos de Murphy como Glee o El asesinato de Gianni Versace, es uno de los protagonistas. Pero también destaca la presencia de Jim Parsons en un papel muy alejado del que le lanzara a la fama como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory; o la de Mira Sorvino, que vuelve a ponerse ante las cámaras después de que el productor Harvey Wenstein hundiera su carrera años atrás por no someterse a su chantaje sexual.

2) Upload. (Amazon, 1 de mayo): El argumento de esta comedia de ciencia ficción parece una mezcla entre Black Mirror y The Good Place. La humanidad parece haber vencido a la muerte, creando un Más Allá virtual al que se puede transferir la consciencia poco antes de que a uno le llegue la última hora. Greg Daniels, uno de los creadores de The Office, es uno de los responsables de esta nueva serie. El protagonista es Nathan (Robbie Amell) un joven que pierde la vida en un accidente de tráfico y trata descubrir cómo desenvolverse en ese nuevo entorno.

3) Trying (Apple TV, 1 de mayo): La primera producción británica de Apple Plus es una comedia que nos cuenta la historia de una pareja de treinteañeros que decide dar el paso de tener su primer hijo. Tras haber pasado sin éxito por los intentos para la concepción natural y la artificial, recurren al sistema de las adopciones. Esther Smith y Rafe Spall son los protagonistas de esta telecomedia de ocho episodios.

4) Rick and Morty, cuarta temporada B (HBO, 4 de mayo): Tras haber dejado su cuarta temporada a medias antes de las navidades, llegan los cinco episodios restantes. El número de adeptos a las aventuras de la singular pareja va creciendo año tras año y en algunas listas la creación para Adult Swim de Justin Roiland y Dan Harmon ya figura entre las mejores series del año. En sus frenéticas aventuras animadas, Rick y Morty, inspirados en los protagonistas de Regreso al Futuro, van parodiando algunos de los títulos más emblemáticos de la ciencia ficción. Mechas (robots gigantes al estilo Mazinger Z), mundos postapocalípticos, guiños a Juego de Tronos e invasiones alienígenas son algunos de los platos fuertes que nos deparan estos episodios.

5) Billions. Quinta temporada (4 de mayo): La serie de Showtime que cuenta el enfrentamiento entre un fiscal (Paul Giamatti) y un turbio multimillonario (Damien Lewis) incorpora importantes fichajes a su reparto. Julianna Margulies, la tres veces ganadora de un Emmy por su papel de Alicia Florrick en The Good Wife, se suma al elenco de uno de los títulos más seguidos de la plataforma por cable, así como Corey Stoll (House of cards). Dos fichajes potentes que ponen de manifiesto que la serie aún tiene mucha traca por delante. A España llega de manera simultánea a Estados Unidos a través de Movistar.

6) Dead to me. Segunda temporada (Netflix, 8 de mayo). Esta comedia fue una de las series más refrescantes de la plataforma el año pasado, gracias a la química de sus dos protagonistas: Christina Applegate y Linda Cardelini. Aunque sus dos personajes habían terminado a la gresca la temporada pasada, ahora se ven obligadas a reconciliarse y cooperar para deshacerse de un cadáver que les puede llevar a las dos a la cárcel. Una apuesta segura para ver en un fin de semana, al tratarse de una esas series con capítulos de media hora que se acaban en un suspiro.

7) White Lines. Primera temporada. (Netflix, 15 de mayo). Parece que fue ayer cuando despedíamos la cuarta temporada de La casa de papel en Netflix y su creador, Álex Pina, ya estrena una nueva serie en la plataforma. Los chicos de la gran N están dispuestos a aprovechar al máximo a sus nuevos fichajes. El hallazgo del cadáver de un DJ desaparecido en Ibiza veinte años atrás marca el arranque de lo que promete ser uno de los éxitos del mes. La hermana de la víctima inicia su propia investigación para averiguar lo sucedido, lo que le sumergerá en los ambientes más turbios de la isla. La serie está filmada en inglés, lo que garantiza un reparto más internacional, con actores epañoles y británicos, entre los que se encuentran Laura Haddock (Da Vinci's Demons, Guardianes de la Galaxia), Juan Diego Botto (Martín Hache, Buena Conducta), Marta Millans (El Embarcadero).

8) Stargirl. Primera temporada (HBO, 19 de mayo): Hace más de un año, DC y Warner ponían en marcha su propia plataforma en streaming para emitir algunos de los títulos más destacados de la editorial de superhéroes. Estrenos en exclusiva junto a las series de toda la vida. Aquí en España, las producciones para esta plataforma se han ido estrenando en Netflix (Jóvenes Titanes) y en HBO (Doom Patrol, cuya segunda temporada llega también el 29 de este mes). HBO estrenará Stargirl, aventuras de una superhéroe adolescente con el sello de Greg Berlanti, productor sobre el que ha caído las adaptaciones del universo DC en los últimos años. ¿Será ésta la superheroína llamada a recoger el legado de Arrow tras su final?

9) Homecoming. Segunda temporada (Amazon, 22 de mayo). La serie de Julia Roberts y el creador de Mister Robot, Sam Esmail, regresa sin ninguno de los dos en ella. La ficción nos presenta en esta segunda temporada una nueva conspiración y con una nueva protegonista. Para preservar la calidad de la serie, los dos creadores del podcast en el que se basó la primera entrega (Eli Horowitz y Micah Bloomberg) son ahora los nuevos showrunners. La protagonista es la actriz y cantante Janélle Monae cuyo personaje se despierta en una barca sin recuerdo alguno de quién es. La investigación para recuperar su identidad le llevará al mismo programa militar en el que se vio involucrada el personaje de Julia Roberts en la primera entrega.

10) Space Force. Primera temporada (Netflix, 29 de mayo). Desde finales del año pasado, el Ejército de los Estados Unidos cuenta con una división especializada en amenazas procedentes del espacio: meteoritos, ataques a satélites por parte de alguna potencia extranjera...y, dado que se trata de una ocurrencia de Donald Trump, quién sabe si prevenir alguna amenaza de origen extraterrestre. Greg Daniels y Steve Carell, nuevamente por aquí los creadores de The Office, son los responsables de una serie que satiriza la actividad de esta fuerza espacial. Teniendo en cuenta quiénes son sus creadores, ya se puede imaginar una oficina en la que está todo el personal se está tocando las narices y tratando de encestar una bola de papel en la papelera y que se ven desbordados en cuanto aparece alguna emergencia. En el reparto tenemos a Steve Carell, John Malkovic y Lisa Kudrow (Friends).