El socialista Gómez acusa al popular García de ser el "socio liquidador" de Elda

El concejal de Jardines y Limpieza de Elda, el socialista Fernando Gómez, ha salido al paso de las declaraciones del portavoz adjunto del PP, Alberto García, respecto de la situación de los parques y jardines de la población de cara al verano y, en general, del mantenimiento de los espacios públicos del municipio.

Gómez ha dicho que "lamenta" estas declaraciones que las realiza quien actuó como el "socio liquidador" del mantenimiento y el buen estado de la ciudad, al recortar más de 1,5 millones de euros al año en las contratas de limpieza viaria, de los colegios y el desmantelamiento de la brigada de jardines.

"Pero que cara más dura tiene el señor García, que debería dar explicaciones del por qué fue uno de los artífices de recortar casi un millón de euros en el contrato de la empresa de limpieza Fobesa y 300.000 euros en el contrato de la limpieza de los colegios públicos", tal y como aprobó el PP mediante un pleno celebrado el 4 de enero de 2012.



"Que trabaje un poco Adela Pedrosa"

"Ese fue, junto a su política de no reponer el personal de la concejalía de Jardines cuando todavía lo podían hacer porque la Ley se lo permitía el orígen de la situación en la que nos encontramos y que estamos tratando de revertir no sin pocos problemas", ha indicado el edil socialista quien ha pedido a su antecesor que "trabaje para que su partido, y el ministro Montoro dejen de asfixiar a los municipios con políticas restrictivas sobre todo cuando se tiene una situación económica envidiable. Por cierto, que trabaje un poco la exalcaldesa en Madrid, que le recuerdo al PP que allí tienen a quien les dicta lo que tienen que hacer, a Adela Pedrosa".

El edil ha dicho que durante el mandato de García y con los recortes que se aplicaron "se fueron a la calle más de medio centenar de trabajadores" lo que ha repercutido de manera directa en el estado de conservación de la ciudad.

Respecto a la licitación que se está tramitando para el contrato de parques y jardines del municipio, el edil ha señalado que "el plan económico y financiero no aplaza nada porque este es un pliego de tal envergadura que hasta otoño sabemos que no saldría por lo que simplemente se ha hecho un ajuste de las previsiones de inversión. Es decir, si no se ha gastado desde enero la cuantía prevista porque todavía no ha sido adjudicado, se puede liberar".



"Alberto García no tiene ni idea"

El concejal socialista ha querido dejar claro que el contrato no ha quedado paralizado, ni mucho menos, por lo que no entiende las declaraciones del portavoz adjunto del PP. "El señor Alberto García no tiene ni idea, por eso se atreve a decir eso, porque en los años que estuvo al frente del área en ningún momento intentó hacer una contrata necesaria como ésta. Porque si hubiera trabajado para ello, sabría que un contrato de este calibre, de un millón de euros anuales, esta sujeto a una regulación especial impuesta por la Unión Europea que alarga los plazos de publicación, que conlleva varias aperturas de plicas y estudios, etc, lo que dilata su tramitación", ha señalado.

Además, Gomez ha sido muy duro con las últimas intervenciones de los populares en determinados espacios públicos de la ciudad. "Si es que no tienen vergüenza, como se van al Jardín de la Música a hacerse una foto pidiendo que se rehabilite, cuando fueron ellos en su etapa en el gobierno quienes lo dejaron morir, y ahra se está rehabilitando. ¿Creen que los ciudadanos se han olvidado?, ¿Que son nuevos ahora?. ¿Han caído del cielo para ser los salvadores?", se ha preguntado en voz alta Gómez.



"Abandonados a su suerte"

El edil socialista también ha recordado otras actuaciones que se han realizada desde que "no están ellos", en alusión al PP en el jardín del Peri del Vinalopó que "abandonaron a su suerte", como la recuperación del Géiser, un plan de choque de limpieza y poda, se han instalado juegos infantiles nuevos, y se ha dotado con 30 bancos y papeleras de piedra nuevos.

"Lo importante es que el contrato será una realidad, pese a quien le pese, porque también les tengo que decir que desde el principio el portavoz del PP dice que este contrato no va a salir. Creo que debería de alegrarse de que vaya a ver la luz, porque si no estará haciendo una oposición deleznable", ha señalado.

La nueva contrata incluye el mantenimiento de parques, plazas, jardines y zonas verdes, que asciende a 462.970 m?2;, del arbolado de la ciudad, cerca de 16.000 árboles, las áreas de juego infantil, más de 8.400 m?2;, y el mobiliario urbano dentro de las zonas verdes de la ciudad. Este contrato tendrá una duración de tres años, prorrogables otros tres años más, año a año.