Bascuñana asegura que la decisión de apartarlo como alcaldable forma parte de una "estrategia de descrédito"

El regidor oriolano mantiene su voluntad de ser el candidato del PP a las elecciones municipales de 2019

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), ha asegurado hoy, tras conocer a través de la noticia publicada hoy por INFORMACIÓN que la dirección regional del PP ejecutará su relevo como candidato a las próximas elecciones municipales, que espera que alguien de su partido se lo comunique oficialmente "porque nadie se ha puesto en contacto conmigo". "Me he enterado esta mañana por la prensa", ha señalado en declaraciones a este diario. Para Bascuñana la decisión forma parte de la "campaña de descrédito" que está sufriendo en los últimos meses y espera "aclaraciones" por parte de los dirigentes populares. Esa campaña, señala, incluye "los whatsapp que dicen que espié, la supuesta asesora que dicen que espió mandada por alguien o lo de que cobré de Sanidad sin trabajar, todo es falso y así se demostrará".

Bascuñana critica la forma en la que, supuestamente, se ha materializado su relevo como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones porque manifiesta que "no es una decisión que se tome así a la ligera, esto lo debe decidir el comité electoral regional", y ha lanzado un mensaje a la dirección local de su partido, presidido por Dámaso Aparicio, con quien mantiene un enfrentamiento político, al que le pide que "necesita buscar armonía y sintonía entre todos sus afiliados y simpatizantes para ser el instrumento adecuado para solucionar los problemas de Orihuela". Y ha añadido que "si alguien pensaba que iba a ser una marioneta, se equivocaban, y si quieren una marioneta que se busquen a otro", en referencia a los dirigentes provinciales y regionales del PP.

Sobre la supuesta "salida" que le va a ofrecer su partido dice "desconocer" a qué se refiere la noticia porque insiste que "le daré credibilidad a todo cuando alguien del partido me diga algo". Esta mañana ha tratado de contactar con alguno de los dirigentes provinciales y regionales y "estoy a la espera de que me devuelvan la llamada".

Lejos de asumir que no será el candidato del PP a las elecciones municipales del año que viene, como adelanta INFORMACIÓN, el regidor oriolano ha señalado que "me gustaría seguir con este proyecto y tengo ganas e ilusión de culminarlo y para eso necesito otros cuatro años más". "Ahora que hemos aprobado numerosas inversiones y hemos vendido las parcelas se acaba el mandato y quiero ejecutar todo lo que he proyectado y para eso necesito otro mandato más", ha indicado. Para Emilio Bascuñana su gestión al frente del Ayuntamiento "ha sido muy buena" y por eso dice "no entiendo que salgan este tipo de noticias y esas maniobras de intoxicación no han evitado la regeneración del Partido Popular en Orihuela, porque ahora estamos en un momento en el que no se ve a ninguno de los miembros de mi equipo de gobierno por los juzgados".

Bascuñana mantiene para mañana, como adelantó INFORMACIÓN, un acto festivo para celebrar sus 3 años al frente de la Alcaldía de Orihuela en el que los dirigentes regionales del PP han desautorizado para el uso de logotipos y emblemas del partido. "A mi ningún dirigente del PP me ha dicho que no pueda hacer esa celebración", ha explicado.