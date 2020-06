Samantha de 'OT 2020' pide que se respete su privacidad tras filtrarse su dirección en Beniarrés

"La fama cuesta", tal y como decían en la popular serie de televisión de los ochenta. Y si no, que se lo digan a Samantha Gilabert, la exconcursante alicantina de 'Operación Triunfo'. La joven cantante, que se convirtió en una de las favoritas de 'OT 2020', está viendo estos días la otra cara de la fama y, en concreto, las redes sociales al enterarse de que la dirección de su casa en Beniarrés se había filtrado.



La concursante de 'OT 2020' ha compartido en cuenta en Twitter que la dirección de su vivienda se ha publicado en redes sociales y ha pedido "un poco de privacidad". "Muchos sabéis que vivo en un pueblo pequeño y agradecería, por favor, que no vinieseis a mi casa a llamar al timbre y preguntar por mi ya que ayer recibí muchísimas visitas de gente que no conozco de nada", ha explicado la cantante de "Sin más".



Samantha Gilabert, que vive en Beniarrés, ha remarcado también que está "intentando desconectar" tras el concurso y ha pedido que se respete su intimidad: "Una cosa es la vía pública y otra venir a casa". De igual forma, la joven ha agradecido el trato recibido por los seguidores del popular programa de televisión y ha remarcado que está contenta y agradecida de verlos por la calle, hablar, firmar y hacerse fotos.





