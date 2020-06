OT 2020: La teoría de los fans de Operación Triunfo que apunta que la final podría estar amañada

'Operación Triunfo' afronta su recta final y este miércoles decidirá el ganador del concurso tras una edición atípica que tuvo un parón de dos meses por culpa de una pandemia mundial. Anaju, Eva, Flavio, Hugo y Nía se disputarán el honor de ser el undécimo ganador del 'talent' musical y volver a casa con 100.000 euros.



Sin embargo, la alegría de los seguidores de programa por la proclamación del ganador se ha visto empañada por una nueva noticia. Y es que Anaju, la concursante que fue seleccionada por el jurado para pasar al final, ha desvelado que trabajará con la discográfica Sony. Esto ha hecho sospechar a los fans de 'OT 2020' dado que Hugo y Nía, seleccionados igualmente como finalistas por Nina, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués 'Portu', también firmarán un contrato con la misma discográfica. ¿Será uno de ellos tres el ganador de 'Operación Triunfo'?





Nia, Hugo y Anaju están con Sony. Son los tres finalistas pasados por el jurado. El jurado tiene a Portu, A&R de Sony y a Natalia Jimenez artista que también pertenece a Sony. No quiero pensar mal pero estoy pensado mal #CanalOT8J

Hace un rato he caído en que el jurado pasó a la final a los 3 que están con Sony (Nia, Hugo y Anaju). ¿Creéis que es casualidad o no? No sé que pensar.?

(Que conste que amo a los tres y son de mis favs).