Altos cargos del PSOE se enzarzan en las redes por las primarias en Alicante

La guerra abierta en el socialismo alicantino tras la convocatoria de las primarias para elegir al alcaldable ya se ha trasladado a las redes sociales. Durante este fin de semana, altos cargos del PSOE se han enzarzado en un duro debate en el que han participado, entre otros, la presidenta del PSPV, Juana Serna; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador; junto a dos de los precandidatos: la vicesecretaria de Alicante, Eva Montesinos, y José Asensi, miembro del Comité Federal del PSOE. Y todo por el proceso abierto para elegir al que encabezará el cartel electoral del PSOE en las próxima elecciones municipales, con tres nombres sobre la mesa: Francesc Sanguino, el aspirante apoyado por la dirección del PSPV y por Ángel Franco, la concejala Eva Montesinos y el catedrático José Asensi.

El duro debate surge tras un mensaje de Serna en su perfil en Facebook, publicado un día después de que Puig confirmase a Sanguino, director de Teatro Principal, como el alcaldable socialista: "Paco Sanguino, candidato socialista a la alcaldía de ALICANTE. Bienvenido!!! Todo mi apoyo". A partir de ese mensaje, se genera un cruce de palabras en el que participan militantes, pero también altos dirigentes socialistas.

Asensi, en un mensaje, critica abiertamente que se convoquen unas primarias cerradas (solo pueden participar militantes), en respuesta a unas declaraciones previas de Serna, en las que defiende que personas sin carné socialista, en alusión a Sanguino, puedan ser candidatos a la Alcaldía. "Si se abre un partido a los simpatizantes, entonces no entiendo por qué no organizan primarias abiertas", se pregunta Asensi, un mensaje que cuenta con el respaldo de otra de las precandidatas, Eva Montesinos.

Inicialmente, Serna había defendido que independientes sean la cara visible del PSOE en las próximas elecciones: "[En el PSOE] hay gente valiosa, pero no pasa nada si un partido político se abre a simpatizantes. [...] No es un partido solo para sus militantes". Serna, además, también defiende la nula vinculación, hasta la fecha, de Sanguino con el PSOE. Así, a una irónica pregunta [¿El candidato a las primarias sabía llegar a la sede del partido? Porque seguramente es la primera vez que la visitó], la presidenta del PSPV respondió: "Y no será la última". Ambos se refieren a la presentación "en sociedad" de Sanguino, que el pasado viernes acudió a la sede del PSOE en Pintor Gisbert para participar en una reunión de la Ejecutiva local, convocada un día antes, cuando el director del Principal era el designado a dedo por Ximo Puig para ser el alcaldable del PSOE. Pese a la convocatoria posterior de las primarias desde Ferraz, ese acto se mantuvo.

El enfrentamiento entre Serna y Asensi prosiguió horas después, cuando el catedrático y miembro del Comité Federal socialista reprochó la falta de neutralidad del proceso. "No me parece razonable que Juana Serna, que es presidenta de la Ejecutiva Nacional del PSPV, y por tanto del órgano que tiene que velar por la neutralidad en unas primarias internas, se pronuncie de ese modo tan intenso a favor de una persona, como Francesc Sanguino, que dice que se va a presentar a esas primarias". La respuesta de Serna no se hizo esperar: "No es razonable que no os pueda acompañar a todos. Me parece increíble. Y votaré a quien quiera. ¡No faltaba más! [...] Me parece increíble lo que dices".

Sobre el carácter de las primarias también opina en esa conversación en redes sociales la subdelegada del gobierno, Araceli Poblador, en un mensaje contradictorio, ya que asegura que el proceso de selección es abierto, pero solo para militantes, mientras que el inicialmente convocado, y suspendido por Ferraz a finales del pasado año, sí estaba abierto a toda la ciudadanía. "Son primarias abiertas sólo a militantes, pero no a simpatizantes. No es lo mismo. Y no es cuestión de semántica", apunta la sanchista Poblador, quien a última hora del fin de semana intentó poner "paz" en el enfrentamiento abierto tras el mensaje inicial de Serna en apoyo a Sanguino: "Dejar el enfrentamiento en las redes por favor. Lamentable el espectáculo. La derecha estará encantada y perderemos todos. Cada uno que vote y apoye públicamente a quien quiera. No nos hagamos daño gratuitamente. Porque da la impresión que el enemigo a batir son los propios compañeros. Nos equivocaremos todos si no sabemos gestionar bien este proceso".

El proceso interno para elegir al candidato socialista para las próximas elecciones municipales continúa esta tarde con la presentación de las precandidaturas de Eva Montesinos (18 horas) y de José Asensi (19.30 horas). Ambos harán el acto en la sede de Pintor Gisbert, pero por separado, aunque llevan días intentando negociar un pacto para ir juntos a las primarias contra el candidato del "aparato" y de Franco, Francesc Sanguino, vinculado hasta ahora a EU y Podemos.