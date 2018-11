La fibromialgia se deja ver

La asociación Asfiel (Asociación de Fibromialgia de Elda-Petrer y Comarca) se ha sumado al mes de la visibilidad y la semana informativa de enfermedades multisistémicas, junto a la ONG Fibro Protesta Ya, para tratara de dar visibilidad a la Fibromialgia. En ese sentido, Asfiel pondrá una mesa informativa en el Centro de Especialidades de Padre Manjón el próximo jueves 8 de noviembre, de 9.30 a 14 horas, con la intención de aportar información sobre estas enfermedades del sistema nervioso como la Encefalomielitis Miálgica, la Sensibilidad Química Múltiple o la Electrohipersensibilidad.

Del mismo modo, la concejala de Servicios Sociales, Alba García, ha mostrado su apoyo a esta actividad, y ha recordado que Asfiel "cuenta con una subvención del Ayuntamiento de 2.744 euros, que es lo que solicitaron, para realizar bailes de salón, memoria y gimnasia, así como el mantenimiento de su sede y su seguro", subrayando que "desde el año 2015 se han incrementado estas ayudas en un 44 por ciento".

Por su parte, Cristina Jarque y Conchi Parada, presidenta y vicepresidenta de Asfiel, respectivamente, han leído el comunicado aportado por la ONG Fibro Protesta Ya, en el que se recogen las diferentes semanas informativas que se realizarán por toda España del 5 al 9 de noviembre bajo el lema "No des la espalda a nuestra lucha", y donde también se solicitan fondos para la investigación de estas enfermedades, ya que como ha señalado Cristina Jarque "no se pueden detectar con un simple análisis, sino que se van sumando síntomas poco a poco y lo pasamos muy mal, llegando incluso a no poder trabajar".