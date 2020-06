El desgaste y la confrontación política marcan el primer año del bipartito en Sant Joan

El bipartito de Sant Joan d'Alacant cumple un año al frente del Ayuntamiento. El pacto de gobierno firmado entre el PSOE y Ciudadanos en junio de 2019 agota el primero de sus cuatros años de vida en un momento de máxima tensión y confrontación política entre ambos socios. En junio de 2021, Jaime Albero dejará de ser alcalde del municipio para ceder el testigo a Santiago Román, pues así se plasmó en un acuerdo alcanzado durante la madrugada del 15 de junio de hace un año.

Para el primer edil socialista, que afronta su sexto y último año al frente del Ayuntamiento, la valoración de este segundo mandato es «positiva» aunque «mejorable» en ciertos aspecto. «Ha habido áreas que han seguido trabajando a buen ritmo y otras que siguen funcionando a un ritmo muy lento. Nuestro gran "debe" está en la parte presupuestaria y en tener una concejala como vicepresidenta de la Diputación en el equipo de gobierno. El carecer de presupuestos nos impide desarrollar todo el potencial de este gobierno y las responsabilidades fuera de Sant Joan de la vicepresidenta tiene sus cosas buenas, pero hace que no tengamos al equipo al 100%», argumenta Jaime Albero.

Sobre los objetivos alcanzados a nivel municipal, el alcalde socialista indica que «tenemos casi terminada la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, hemos iniciado Sant Joan Emprende con la UMH, tenemos la licitación de obra de Nou Nazareth preparada y hemos terminado la obra de La Font». Albero añade que se han iniciado los trámites para la creación del Consejo Social y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano y que se ha ampliado la colaboración con Cruz Roja, el personal en Servicios Sociales, las zonas medioambientales e iniciada la recogida de residuos puerta a puerta en la zona de La Princesa, así como la rehabilitación de la Torre Ansaldo que ya está en marcha, la construcción de la ampliación del centro de salud también, se han finalizado las mejoras menores en centros educativos y estamos a punto de iniciar la obra del nuevo Lo Romero».

Sin embargo, el socialista reconoce que la relación con su socio de gobierno podría ser mejor si Cs no acudiera a la prensa y a las redes sociales a mostrar sus diferencias, y señala que «los socialistas prefieren la discusión tranquila y la negociación». Sobre lo que resta de mandato, Albero asegura que «para los próximos 3 años en los que el PSOE seguirá siendo el partido mayoritario en el gobierno, independientemente de quién tenga la Alcaldía, como cabeza de lista del partido socialista voy a exigir más trabajo a aquellas áreas que es patente que están retrasando la buena marcha del resto».

El alcalde afirma, al respecto del presupuesto, que se notificó en la última reunión del equipo de gobierno al edil de Hacienda la necesidad de presentar un borrador a los concejales y no retrasar más la aprobación de las cuentas, además de abordar inversiones en el municipio. «A este pacto de gobierno no se llegó por afinidad política. Hay que recordar que hace un año, Cs no votó por el candidato del PSOE, sino que se votaron a sí mismos», declara Albero.

Para finalizar, el alcalde socialista afirma que no se arrepiente del pacto firmado con Cs, ya que gracias a ello no gobierno la derecha. «Para nada me arrepiento. Gracias a ese pacto no está gobernando Sant Joan d'Alacant un

gobierno similar a la comunidad de Madrid, con la ultraderecha marcando la acción política», sentencia.

Santiago Román: «El borrador del presupuesto está cerrado»

Santiago Román dio el apoyo a los socialistas hace un año para que Jaime Albero siguiera en la Alcaldía con la condición de que Ciudadanos estuviera dos años al frente de la gestión municipal. A falta de un año para ocupar el puesto que ahora recae sobre su socio Albero, el portavoz y concejal de Hacienda confirma que el borrador de presupuestos está listo. «El Presupuesto municipal está cerrado y entregado a los técnicos, los cuales se comprometieron en tenerlo estructurado para su aprobación este mes de junio y esperemos que así sea», afirma.

El actual concejal ha insistido en que los técnicos municipales han estado trabajando estos tres meses en cuestiones «tan importantes» como liquidar el presupuesto de 2019 para «aportarnos un superávit de tres millones, buena parte del cual está disponible desde el primer momento para atender gastos por la actual crisis». Además, aprovecha para «poner en valor» el papel de Cs al frente de la concejalía de Servicios Sociales, «donde se han destinado ya más de 300.000 euros a prestaciones económicas y a atenciones de crisis urgentes».

Sin embargo, ambos socios ya no ocultan las desavenencias entre ellos. El PSOE considera que la gestión de «algunas concejalías» han realentizado el trabajo y Cs invita a su socio a «reconducir» ciertas actuaciones. Es de conocimiento público que el partido naranja no comparte la política que está llevando el Partido Socialista con los veladores y también menciona la gestión con la apertura del Ayuntamiento, las Pymes y Autonómos y demás temas derivados del covid-19.

«La forma de gestionar estos asuntos nos obliga a exigir a nuestro socio una mayor responsabilidad en la gestión y en la atención de los ciudadanos, que son los grandes afectados de esta crisis. A un responsable público se le conoce mejor en la gestión de las situaciones difíciles y en la aportación de soluciones a las mismas, lo demás sabemos hacerlo todos», dice Román. Sobre la relación con el PSOE, advierte que «podría perfectamente gozar de una salud óptima, pero por diversas circunstancias no se da».

Sobre los objetivos municipales y el acuerdo de gobierno, el portavoz de Cs expone que «el primer objetivo era darle estabilidad a un gobierno que venía de un cuatripartito en el que dos de sus socios jugaban a desequilibrar y que el resultado electoral de 2019 les dejó fuera de juego. La mejora de Cs nos permitió entrar a gobernar con un solo socio y aportar esa estabilidad necesaria. De estos doce meses, once han ido por la buena dirección, hemos aprobado proyectos que estaban aletargados, se ha hecho realidad la bajada del 10% del IBI impulsada por Hacienda y que los ciudadanos verán en su recibo de octubre y hemos conseguido una serie de subvenciones de la Diputación Provincial en un tiempo récord».