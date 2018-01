Alcaldesa y pregonera

La presidenta de la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz de Petrer, Cristina Yáñez, ha desvelado que Irene Navarro, la alcaldesa de Petrer, será la encargada de pregonar las Fiestas de la Santa Cruz el próximo 24 de marzo en el Teatro Cervantes.

Según ha dicho la presidenta, la elección ha venido dada por el hecho de que Irene Navarro ha crecido y vivido en el barrio de La Frontera. Por su parte, la alcaldesa ha expresado su agradecimiento a la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz y ha manifestado que "es algo que para mí es un orgullo y una responsabilidad muy grande al tener por delante el reto de pregonar las fiestas del que ha sido durante toda mi vida mi barrio, donde he crecido, donde he hecho mis relaciones sociales y donde me he convertido en la mujer que hoy soy".



Sentimientos

La alcaldesa también ha desvelado la sorpresa que le supuso este anuncio y ha avanzado que será una buena oportunidad "para hablar de sentimientos y para hablar de lo que ha sido toda una vida en el barrio de La Frontera y para hablar de unas fiestas que van cumpliendo años y que van siendo parte de la historia y la cultura de nuestra población".

La presidenta de la Comisión de Fiestas también ha aprovechado para avanzar una de las novedades de este año como es la incorporación a las fiestas de reinas y damas infantiles, además de las juveniles.



Actos

Los actos oficiales de las Fiestas de la Santa Cruz, que el próximo año cumplirán medio siglo de vida, se inician el día 24 de marzo con el pregón y coronación de las reinas, previsto para las 19:30 horas en el Teatro Cervantes. Ya en el mes de abril, el día 22, tendrá lugar el concierto de fiestas. Los actos centrales llegarán en el mes de mayo con el almuerzo popular, la solemne misa, la ofrenda de claveles, la cabalgata, la verbena popular, la recepción oficial por parte de la alcaldesa en el Horno Cultural y la procesión