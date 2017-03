¡Hola a todos! lo reconozco, ya no me caben más prendas de lentejuelas en el armario, en cuanto veo una colgada de una percha el corazón se me acelera de la emoción ¡Las quiero todas!

Hoy he sacado esta preciosa falda midi del armario en color gris oscuro que combina con casi todo, por ejemplo con prendas de estampado navy, camisas denim, jerseys gorditos, estampado camuflaje, el socorrido jersey negro ¡Vamos lo que le eches!

Yo elegí esta blusa en plan romántico en blanco con mangas amplias y botines. Como accesorios cartera y bisuteria de rollo étnico.

Espero que so guste y os dejo además de mi look con más inspiraciones...

Fotos Vicente Llorca

Imagénes Via Pinterest, CollageVintage, TheBlondeSalad, CollageVintage