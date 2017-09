Marmarela denuncia al Puerto ante el TSJ por el cierre de las instalaciones

La empresa que gestiona el complejo de ocio Marmarela ha iniciado acciones legales contra la Autoridad Portuaria por el cierre de sus instalaciones, ubicadas en el muelle de Levante del Puerto de Alicante. En concreto, la mercantil ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) para «demostrar el injustificado cierre de las instalaciones». Según sus promotores, el espacio de ocio del puerto «cumplía todos los requisitos, ya que disponía de autorización en vigor y estaba amparada por un acuerdo con la Generalitat Valenciana que fue ignorado tanto en el decreto de cierre municipal como en el informe de la Presidencia de la Autoridad Portuaria utilizado como argumento por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar)».

En la denuncia presentada ayer ante el máximo órgano judicial de la Comunidad, la empresa argumenta que la Autoridad Portuaria «puso fin a la autorización administrativa del complejo antes del plazo legal». Y es que según los promotores de Marmarela, la administración portuaria utilizó la fecha de notificación de la primera autorización como fecha de vencimiento de los tres años, en lugar de la fecha de recepción de los terrenos o el inicio de actividad ordinaria, como dice -según se recoge en la denuncia- la «propia autorización conforme a la ley».

Los dueños del complejo de ocio, que el Consell ha contratado para dar servicio a sus invitados durante la Volvo Ocean Race, sostienen que la autorización administrativa fue notificada el 24 de abril de 2014, aunque aseguran que la firma «no implicaba el inicio del plazo efectivo de la autorización, sino que el comienzo se produce desde la firma del acta de recepción de los terrenos, es decir, cuando realmente se tiene el uso y disfrute pleno del suelo». Según la mercantil, la Guardia Civil no abandonó las instalaciones hasta el 17 de junio y la actividad, explican, no se inicio hasta finales de ese 2014. «Estos argumentos no sólo fueron desestimados por la Autoridad Portuaria en los recursos, sino que fueron ratificados por su presidente en el informe requerido por el concejal Miguel Ángel Pavón, que cita como argumento para el cierre del complejo, y omitiendo además el acuerdo alcanzado en mayo [de este año] con la Generalitat para que las instalaciones pasaran a formar parte del Village de la Volvo», continúan los responsable del complejo de ocio, quienes han anunciado que las acciones legales proseguirán durante los próximos días. «Nuestros abogados están preparando nuevas demandas», señalan. En concreto, se refieren al decreto de cierre firmado por el concejal de Urbanismo, en el que se ordenó el cese de la actividad a finales de la pasada semana y que, a su vez, ha obligado a la la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) a agilizar la presentación de la licencia «global» de todas las instalaciones del Village, donde está previsto que Marmarela actúe como «hospitality» para los invitados de la Generalitat Valenciana en un evento náutico que se celebrará en la ciudad de Alicante entre el 11 y el 22 de octubre.