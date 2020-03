Orihuela libera de pago 200 plazas de la ORA

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha anunciado hoy que mañana entrará en vigor un decreto para liberar del pago de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA) unas 200 plazas situadas en la zona para residentes, la que está pintada de naranja y azul. En un vídeo enviado a los medios, al suspenderse las ruedas de prensa como medida contra el contagio del coronavirus, el regidor oriolano anuncia también que la zona azul seguirá siendo de pago, aunque será libre aparcar desde el viernes a las 20 horas al lunes a las 10 de la mañana, por lo que los sábados no habrá que pagar por dejar aparcado el coche en cualquier plaza de la ORA. "Así que el sábado por la mañana, que hasta ahora había que echar las moneditas, a partir de ahora no habrá que hacerlo", ha indicado Bascuñana.

El regidor oriolano trata así de responder a la polémica generada por mantener el pago de la ORA cuando ciudades como Alicante, Elche o Altea, han decidido suspender el servicio de pago hasta que pase el estado de alarma decretado por el Gobierno por la crisis del coronavirus. En Orihuela la decisión de mantener el pago de la ORA había creado una gran indignación entre la ciudadanía, como informó este diario. El regidor justifica que "es importante facilitar a las personas de las pedanías esos servicios que no tienen y necesitan poder aparcar en esos espacios". Emilio Bascuñana asegura que el gobierno local ha decidido esperar los primeros días del estado de alarma para ver cómo evolucionaba el sistema de pago de la ORA y han decidido dejar exentas del pago en los parquímetros o a través de la aplicación móvil unas 200 plazas del mismo, las que están en la zona naranja y azul de residentes. "Pido comprensión a la ciudadanía. Estas cosas no se toman si me apetece o no, intentamos dar el mejor servicio a la generalidad de la ciudadanía y no a unos cuantos", ha señalado. El alcalde oriolano señala que "en Orihuela tenemos unas circunstancias diferentes a Alicante y Elche al tener pedanías que no tienen esos servicios básicos y que tienen que desplazarse al centro de Orihuela", en referencia a supermercados, farmacias y entidades bancarias. "Por eso es necesario tomar estas medidas con prudencia y responsabilidad y pido a la ciudadanía que tengan comprensión, que tomar una medida debe ser sopesada adecuadamente", ha zanjado.

Así que se podrá aparcar sin pagar por las 200 plazas pintadas de azul y naranja, mientras que en el grueso de plazas de la ORA, la zona azul, habrá que seguir poniendo el ticket cada dos horas o pagando a través del móvil.

Por otro lado, Emilio Bascuñana ha agradecido a la ciudadanía el esfuerzo que está haciendo para cumplir con el confinamiento en sus casas y permanecer en la calle el menor tiempo posible.