Indignación en Orihuela por el mantenimiento de la ORA

El Ayuntamiento de Orihuela mantiene activo el pago de la ORA (Ordenanza Reguladora del Aparcamiento) a pesar de que otras ciudades del entorno, como Elche, ha decidido suprimir el cobro por la crisis sanitaria del coronavirus. El consistorio, en un comunicado, justifica el mantener el pago en la zona azul para "facilitar el acceso de aquellas personas que requieran de atención sanitaria, acudir a farmacias,bancos u otros". Y ruegan "comprensión ante este tipo de medidas".

El pago de la ORA ha causado una gran indignación en la ciudad, máxime cuando otras localidades han anunciado que la suprimirían. Hoy la imagen que dejaba la zona azul era la de numerosos huecos libres. Sin embargo, saturados estaban aparcamientos como el del Centro Comercial Ociopía, un lugar habitual donde los conductores suelen dejar sus coches cuando acuden al centro de Orihuela para evitar pagar la zona azul.

Los conductores que sí han dejado sus coches en la ORA mostraban su estupor al ver que se mantenía el pago. "No tiene sentido que digan que nos desplacemos lo imprescindible para evitar contagios, y tenga que irme a aparcar a un kilómetro para llegar a mi puesto de trabajo porque no voy a dejar el coche todo el día en la ORA", explicaba María. Un vecino de la zona cercana a La Lonja señalaba los inconvenientes de tener que estar bajando a la calle cada dos horas para recovar el ticket: "los que no tenemos la aplicación móvil tenemos que estar cambiando cada dos horas el ticket para que no nos multen y eso que nos dicen que nos quedemos en casa, es todo tan incongruente...". Enfadado también estaba Ramón, que entra rápido en la furgoneta con la que se desplaza por la ciudad y que había aparcado en uno d elos muchos huecos libres de zona azul en la Plaza Nueva. "Hasta Madrid lo ha anulado y me parece fatal la decisión del Ayuntamiento de mantenerla, debería ser libre porque estamos todos ya muy fastidiados para que tengamos que pagar encima estos aparcamientos que están, además, todos libres".

Desde el Ayuntamiento de Orihuela señalan en el comunicado que, para intentar ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía, la medida de mantener la ORA se valorará de nuevo mañana martes "en función de la evolución de la actual situación en la que nos encontramos". Y asegura que el consistorio oriolano "sigue buscando la mejor solución para todos".

La decisión de mantener activa la ORA por parte del gobierno local de PP y Cs también ha despertado las críticas de la oposición. Cambiemos Orihuela, en sus redes sociales, señala que tanto su grupo como el PSOE discrepan de esa decisión y así se lo han trasladado al gobierno local. "Consideramos que esto puede provocar desplazamientos innecesarios sólo para evitar multas, que muchas personas toquen la misma máquina en la calle, que el personal de la empresa esté en la calle y, en general, entra en contradicción con la necesidad disminuir movimientos y salidas", explican desde Cambiemos. Asimismo, añade este grupo político que "no creemos que la activación de esta zona tenga ningún beneficio o utilidad para los desplazamientos o actividades comerciales que, obviamente, deben ser breves, puntuales y con justificación concreta".