Orihuela suspende mercados y cierra el registro, las escuelas deportivas y las bibliotecas por el coronavirus

El Ayuntamiento crea un Comité de Seguimiento del Covid-19 encabezado por la Concejalía de Emergencias

El Ayuntamiento de Orihuela ha decidido adoptar medidas excepcionales ante la expansión de la pandemia de coronavirus. Este mediodía el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, ha reunido a todos los portavoces de la corporación municipal (PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Orihuela y Vox) para acordar esas medidas durante las próximas dos semanas. Así, tras la reunión se ha acordado cancelar todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Orihuela o que el consistorio tenga que autorizar que concentre a más de 40 personas en un espacio cerrado, hasta el lunes 23 de marzo a las 00.00 horas. En este sentido, el regidor oriolano ha aclarado que ese día "volveremos a reunirnos para valorar la evolución de la propagación del virus para acordar nuevamente si es necesario mantener las medidas, reforzarlas o levantarlas".

Así, se suspenden eventos culturales como obras de teatro y se van a cerrar las bibliotecas, los centros de mayores, centros sociales y las instalaciones deportivas. Las escuelas deportivas también quedan suspendidas hasta nueva orden. En cuanto a los actos en espacios al aire libre, también se ha acordado suspender los mercados, o la celebración de Saint Patrick´s Day, festividad prevista para este fin de semana en Orihuela Costa, a la que el Ayuntamiento, que no es organizador, no dará autorización. Todo ello se suma al aplazamiento de la celebración de los Murales de San Isidro, que organiza la Concejalía de Cultura, o la actividad organizada por la Concejalía de Comercio de "Vuelta a los Puentes", previstas para este mes. "Así seguimos las directrices y recomendaciones que se están dando por parte de los organismos e instituciones públicas de evitar las aglomeraciones y concentraciones de personas en espacios cerrados y cuando sean abiertos que hay una distancia prudente que limite al máximo esa propagación del virus", ha señalado Bascuñana.

En cuanto a los actos que no organice ni tenga que autorizar el Ayuntamiento, pero donde se congreguen un número superior a 40 personas, desde el Ayuntamiento se recomienda evitarlos.

El alcalde de Orihuela ha anunciado que, a nivel interno, el Ayuntamiento, también va a tomar medidas para limitar los servicios no esenciales que se puedan tramitar de manera telemática como el Registro Municipal (que permanecerá sólo abierto con servicios mínimos) o Estadística. Además, desde el área de Recursos Humanos se va organizar el teletrabajo desde casa del personal del ayuntamiento oriolano y se adoptarán "todas las medidas de protección".

Comité de Seguimiento

Otras de las medidas adoptadas es la creación de un Comité de Seguimiento que estará encabezado por la Concejalía de Emergencias.Bascuñana ha hecho hincapié en que "todas estas medidas son de precaución y prevención, por lo que apelamos a la responsabilidad y la prudencia de todos para que le impacto de propagación sea el menor posible", a lo que ha sumado la importancia de "evitar alarmismos innecesarios". Por ello, ha insistido en que "seguimos en todo momento las instrucciones de la administraciones sanitarias". Toda la información referente a las medidas adoptadas que afecten a la ciudadanía se comunicará a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Orihuela y de su página web.



Sin casos confirmados



La Conselleria de Sanidad no ha confirmado aún ningún positivo por coronavirus en Orihuela. En la Vega Baja se mantienen dos casos, el de un empresario de Callosa de Segura que viajó a Italia y su mujer, que permanecen aislados en el domicilio. Sí se está estudiando el caso de un alumno del Colegio Los Dolses de Orihuela Costa que viajó a Madrid días atrás y que presentaba algunos de los síntomas, por lo que se le ha realizado la prueba del Covid-19 y se está a la espera de los resultados. Desde la Concejalía de Educación han negado que se esté estudiando suspender las clases en este centro escolar y ha pedido que no se haga caso de rumores. Educación señala que es la Conselleria la única que tiene autoridad para decidir si se cierran los centros escolares, algo que aún no se ha adoptado en la Comunidad Valenciana.