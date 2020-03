Coronavirus en Alicante: El paciente de Callosa acudió al centro de salud sin sospechar que tenía coronavirus

Su mujer también ha dado positivo.

Los dos primeros casos de coronavirus en la Vega Baja son los de un empresario del sector del calzado y su mujer. El hombre acudió a las urgencias del Centro de Salud de Callosa de Segura sin sospechar que podía haber contraído la enfermedad en su reciente viaje a Milán, una de las ciudades italianas donde el foco de la epidemia es importante. Este matrimonio de Callosa se encuentra aislado en su domicilio en la huerta después de que este pasado miércoles las muestras que le habían sido tomadas dieran positivo por Covid-19 (coronavirus), en el caso del hombre, y ayer en el caso de la mujer, que habría sido contagiada por su marido.

Según ha podido saber este diario, el hombre, que según las fuentes consultadas tiene 44 años, acudió esta semana a las urgencias de su centro de salud al sentirse mal, aunque no manifestaba todos los síntomas que puede tener la enfermedad -no tenía fiebre-. Allí fue atendido por el médico de guardia. En ningún momento el paciente sospechó que pudiera estar contagiado por coronavirus. De hecho, no informó al facultativo de que había realizado un viaje al norte de Italia, a la Feria del Calzado de Milán, el pasado mes de febrero hasta que éste le preguntó sobre si había viajado recientemente varios minutos después de tratar de saber qué dolencia padecía. Al confirmarle que había acudido a Milán, donde hay epidemia del Covid-19, el médico salió de la consulta y se puso todo el material de protección, antes de avisar para que una ambulancia lo trasladara al Hospital Vega Baja para tomarle muestras y confirmar o descartar que los síntomas que presentaba eran por coronavirus. Finalmente, las muestras tomadas allí dieron positivo. No obstante, tanto él como su mujer presentan sintomatología leve y están aislados en su domicilio.

Sanidad activó el protocolo en estos casos para tomar muestras a las personas que hayan podido estar en contacto con él en los últimos días, como sus familiares. Así es como se ha conocido el contagio a su mujer. Además, el médico de atención primaria que lo atendió en el Centro de Salud de Callosa permanece en cuarentena en su domicilio, durante dos semanas, al haber tenido contacto directo con la persona contagiada.

El alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez, quiso hacer ayer un llamamiento a la calma. «Nos han dicho en Salud Pública que mantengamos la tranquilidad y que no se genere alarmismo y que todo el mundo siga las recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad como de la Conselleria», señaló. La Conselleria de Sanidad enviará al Ayuntamiento una serie de carteles con las recomendaciones a adoptar por la población y el número de teléfono al que llamar (900 300 555) para informar a personas que hayan viajado a zonas de riesgo o hayan estado en contacto con pacientes que han dado positivo al virus. Los carteles serán colocados en los distintos edificios municipales.

Por su parte, la gerencia del Hospital Vega Baja ordenó ayer retirar la circular hecha por el responsable de Medicina Interna dando instrucciones al personal para que los enfermos ingresados tengan solo un acompañante y las visitas «estarán limitadas a las necesidades para relevar a dicho acompañante». En el texto se emplazaba a familiares y amigos a que mientras dure esta situación «utilicen, en lugar de la visita, llamadas telefónicas o videoconferencias». También se recordaba que los enfermos ingresados en el servicio de Medicina Interna son los más vulnerables. La dirección del hospital, que no había sido informada previamente de la colocación de los carteles, dio orden de que las visitas se hagan con normalidad hasta no tener una instrucción de la Conselleria de Sanidad.