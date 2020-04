El PP de Madrid se "apropia" de los aviones con material sanitario fletados por la Generalitat

El PP de la Comunidad de Madrid se ha apropiado de los aviones cargados con material sanitario de la Comunidad Valenciana y ha asegurado en redes sociales que "dijeron que era mentira, que el avión no llegaría, pero hoy ha llegado el primer cargamento de material sanitario que adquirió la Comunidad de Madrid hace unos días" añadiendo que "para nosotros, los sanitarios son lo primero". Además, añaden la fotografía de uno de los aviones fletados por la Generalitat Valenciana.



Las redes sociales se han llenado de mensajes criticando a los populares de Madrid por hacer suyos estos vuelos cuando los dos aviones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con un coste de más de 22 millones siguen desaparecidos. Madrid sigue esperando la llegada del material sanitario que debía haber aterrizado el martes procedente de China.



Muchos comentarios en redes sociales han criticado el "malentendido intencionado" por parte del PP de Madrid. Entre ellos, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha indicado en twitter que "no tiene mucho sentido esta guerra de aviones pero este avión lo fletó la Generalitat. De la gestión de los aviones de Ayuso parece que todavía no se sabe nada".







Dijeron que era mentira, que el avión no llegaría. Pero hoy ha llegado el primer cargamento de material sanitario que adquirió la Comunidad de Madrid hace unos días.



