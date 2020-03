Puig pide al Gobierno acelerar las medidas de confinamiento para limitar el estado de alarma

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha pedido al Gobierno central que haya "una aceleración de las medidas del confinamiento en todas sus circunstancias, tal y como está planteado. Si cumplimos bien este 15+15 días, no habrá otros 15 días más de estado de alarma". El jefe del Consell ha insistido en declaraciones realizadas en La Mañana de TVE, que "hay que cumplir escrupulosamente las condiciones de trabajo en las empresas, para que trabajen con la máxima seguridad posible".

Dejando a un lado las empresas, Ximo Puig ha reclamado "unidad de acción" entre todas las comunidades autónomas. "Cada uno no debe hacer la guerra por su cuenta. Es importante la reunión semanal entre presidentes, pero es el Gobierno el que debe tomar la decisión sobre el confinamiento", ha asegurado al respecto de la petición de los Gobiernos de Cataluña y Murcia de imponer más medidas de confinamiento.

El jefe del Consell también ha señalado que la Generalitat ha fletado dos aviones para traer material sanitario de China para "complementar aquello que no nos puede facilitar el Gobierno". Para Puig, el Gobierno central no está actuando tarde, ya que "está atendiendo una emergencia que afecta por igual a todos los países". Según el presidente, "hay una demanda de suministros que excede con mucho la oferta y nos tenemos que dirigir al país que más producción tiene. Es un planteamiento de emergencia, no se trata de decir que no está cumpliendo el Gobierno de España. El Gobierno nos está suministrando una parte del equipamiento pero necesitamos más, para que las personas que trabajan tengan la máxima seguridad. Nosotros hemos complementado lo que nos da el Gobierno central".

Asimismo, Ximo Puig ha comentado que la Generalitat ya dispone de unos 6.000 test, después de recibir ayer otros 4.000, aunque todavía no disponen de la capacidad suficiente para hacer pruebas de manera indiscriminada como aconseja la Organzación Mundial de la Salud (OMS). Puig ha confirmado que ya se disponen de 4.000 plazas disponibles en hoteles "para pacientes que están en situación leve pero deben ser aislados". En este sentido, Puig ha insistido en que "es fundamental el confinamiento" y que "hay que contar con todos los recursos posibles, públicos y privados", por lo que ha agradecido "a aquellas empresas y personas que nos están suministrando recursos".