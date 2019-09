Les mascletaes d'Elx: perjudicials per a la integritat de la muralla, el Palau d'Altamira i les peces del MAHE

Les mascletaes que es llancen en les festes d'agost a Elx són perjudicials per a "conservar la integritat" del Palau d'Altamira, la muralla i els objectes que s'allotgen en les vitrines del Museu Arqueològic i d'Història (MAHE) d'Elx. Així es desprén de l'informe elaborat per la Universitat d'Alacant per a l'Ajuntament sobre les vibracions de l'espectacle pirotècnic del dia 11 i 15 d'agost.

L'equip de govern ha decidit fer públic ja, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, l'estudi rebut la setmana passada que desaconsella el tret dels artefactes a Traspalau.

En les conclusions, com ja va publicar aquest diari, l'enginyer Salvador Ivorra recomana que aquests esdeveniments pirotècnics "no haurien de realitzar-se en zones tan pròximes al conjunt monumental que s'ha monitorat, atés que segons els registres realitzats i analitzats quantitativament a partir de diverses normatives de referència, aquestes explosions poden causar-hi deterioracions".

Així mateix, apunta al fet que com a "alternativa a aquesta recomanació, tal com s'ha vingut desenvolupant a través de l'informe, les explosions que generen nivells de vibració molt elevats són les relacionades amb el terratrèmol. És per això pel que reduint considerablement les càrregues explosives a nivells similars als del cos de la mascletá, fins i tot mantenint l'increment de freqüència de tret actual es podrien reduir considerablement els nivells de vibració transmesos als elements patrimonials pròxims".

Finalment, la Universitat adverteix que "serà necessari realitzar, en cas d'acceptar-se aquesta proposta, una validació mitjançant monitoratge que els nivells límit de la normativa no s'aconsegueixen". Assenyala, a més "la Zona de Terratrèmol que hauria d'eliminar-se dels esdeveniments pirotècnics disparats en aquesta zona per a no generar lesions als elements patrimonials pròxims".

L'alcalde, Carlos González, va assegurar divendres que ara estudia dues alternatives per a les mascletaes, després de rebre l'informe: traslladar l'espectacle a una altra zona o reduir la càrrega de pólvora dels terratrèmols.

L'Institut d'Estudis Comarcals alerta de les "imprudències"

Per la seua banda, l'Insitut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó ha tornat a reclamar la retirada de les mascletaes del Palau d'Altamira. El col·lectiu considera que, amb independència de la càrrega explosiva, l'equip de govern ha de canviar d'ubicació i no mantindre-les a Traspalau amb menys pólvora o sense la fase de terratrèmol, com a alternativa que també està estudiant.

L'associació ha criticat que l'Ajuntament és conscient que està disparant les mascletaes en una zona declarada Bé d'Interés Cultural (BIC). I ha assegurat que "res justifica sacrificar el patrimoni i molt menys quan hi ha alternatives. Una imprudència a partir d'ara tindria pitjors conseqüències".