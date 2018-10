Aspe reparte 31.000 euros entre 24 colectivos

La Mesa de Subvenciones del Ayuntamiento de Aspe ha aprobado la propuesta de reparto de subvenciones correspondiente al año 2018. Un total de 24 colectivos van a recibir ayudas por valor de más de 31.0000 euros para sufragar los gastos de las distintas actividades organizadas durante la presente anualidad. Ahora se abre un período de alegaciones que durará 10 días tras el cual la propuesta será definitiva e informada a las asociaciones beneficiarias.

Según explica el concejal de Participación Ciudadana, Jonatan Molina, "las asociaciones que concurren a esta convocatoria son aquellas que no tienen un convenio establecido con el Ayuntamiento, lo que favorece claramente un mayor reparto de las ayudas a colectivos y entidades más pequeñas que trabajan en áreas muy variadas. Tenemos desde las AMPAS de los centros educativos del municipio a asociaciones culturales, pasando por entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social y aquellas que se dedican al ámbito del medioambiente".

Concurrencia competitiva

La asignación del importe de estas subvenciones se realiza mediante concurrencia competitiva, valorando criterios como la participación e incidencia de las actividades a subvencionar, la promoción de valores culturales y de tradiciones del pueblo o la estabilidad de la gestión y de los programas desarrollados por la entidad. El edil de Izquierda Unida destaca que "esta convocatoria de subvenciones permite que muchas asociaciones puedan seguir visibilizándose y realizando actividades dirigidas a todo el municipio. Colaborar con estas entidades es hacer pueblo, es alimentar una parte imprescindible de Aspe como son las colectivos que habitan en Aspe y que realizan numerosas actividades a lo largo del año".



Proyectos de futuro

En cuanto a los proyectos de futuro que tiene en marcha la Concejalía de Participación Ciudadana, Jonatan Molina marca dos grandes líneas de trabajo: "En primer lugar, seguir adelante con el proceso de Presupuestos Participativos, ya que en breve la ciudadanía podrá votar las más de 200 propuestas presentadas. La votación se realizará por la aplicación Consul, un portal de participación premiado por la ONU y que está presente en grandes ciudades de todo el mundo como Madrid, Montevideo o Buenos Aires, además de otros municipios españoles. Y en segundo lugar, fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana no solo a través de estas subvenciones. Estamos trabajando en una actualización del registro de asociaciones, así como en la elaboración de un manual en el que aparezcan todas las asociaciones con actividad en Aspe ya que mucha gente no conoce la cantidad de colectivos que hay y en las áreas en las que trabajan. Por último, creo que para que las asociaciones puedan crecer y mantenerse necesitan apoyo formativo a nivel contable, de comunicación, legal, etc. Por ello queremos elaborar, junto a las asociaciones, un plan de formación totalmente sufragado por el Ayuntamiento para que puedan funcionar mejor y por tanto puedan prestar una mejor labor".