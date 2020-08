Elche desalojará los locales con grupos de más de 50 personas si los que convocan no lo notifican antes

Elche tendrá la capacidad de desalojar o cerrar aquellos establecimientos en los que se reúnan grupos de 50 personas si antes no han notificado que se va a realizar el encuentro. El Ayuntamiento tendrá esta capacidad después de que el pasado viernes recibiese una instrucción de la Conselleria de Sanidad, que además delega en la administración local para aprobar o denegar aquellos eventos en los que se confirme que van a asistir más de 150 personas.

Estas medidas se toman, sobre todo, para prevenir grandes aglomeraciones durante los días grandes de unas fiestas patronales que este año no podrán ser debido a la pandemia de coronavirus, aunque de igual manera se espera que haya grandes encuentros de amigos y de familias para no perder la tradición, y por ello se ha establecido un dispositivo de seguridad para evitar concentraciones en la vía pública. El alcalde, Carlos González, también hacía un llamamiento ayer a la población para que sean prudentes estos días y no se den pasos para atrás. El regidor ilicitano pedía que se eviten las grandes reuniones.

El edil de Seguridad, Ramón Abad, destacaba hoy que el Consistorio apela a la responsabilidad del sector privado, en concreto el del ocio. "Entendemos que está castigado pero se trata de un trabajo colectivo". Aún y así, el edil reseña que este fin de semana no se ha tenido que levantar ninguna propuesta de sanción a los locales de ocio nocturno, después de que la Policía Local y la Policía Autonómica haya realizado controles intensivos en la zona centro, en el Polígono de Altabix y en el entorno del Martínez Valero para supervisar que estos establecimientos cumplen todas las medidas de higiene, seguridad y distancia social.

Abad llamaba también al comportamiento estos días de los vecinos para que eviten también grandes encuentros en casas y campos. Por ello, el concejal reseña que el comportamiento que siga lo población estos días "será determinante para un septiembre para una vuelta al cole relativamente tranquila".



Multas

Durante el pasado fin de semana se han realizado 262 propuestas de sanción en Elche por no usar debidamente la mascarilla, mientras que la Policía Local ha interpuesto 61 multas por hacer botellón en la calle y 37 por consumo de estupefacientes, mientras que ha levantado seis actas por desacato a la autoridad.