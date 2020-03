Cinco días sin dar explicaciones

Cinco días después del fallecimiento de una ilicitana de 75 años en un geriátrico de Elche no sabemos por qué la ambulancia reclamada 23 horas antes del óbito no acudió para atenderla. El mismo día de su muerte, por la mañana, el alcalde ilicitano, Carlos González, había convocado una comparecencia por videoconferencia en la que aseguró que los tres hospitales de la ciudad estaban preparados para cualquier contingencia. Otras fuentes corroboraron a este diario un día más tarde, tras llegar la denuncia de esta familia a INFORMACIÓN, que esto era acierto, que no existía una saturación de los servicios de emergencias y que por ello no podían entender qué había ocurrido con este caso. Nadie supo darle una explicación plausible. Hoy igual la situación sanitaria en la ciudad ya es muy distinta, pero no tenemos datos para saber cuál es la realidad dentro de esos tres centros sanitarios ni para afirmarlo o para negarlo, aunque sí sabemos que hay 25 sanitarios que han dado positivo al virus.



En cualquier caso y tras publicar el jueves esa noticia y la denuncia de los familiares, que se reservan acciones legales, el regidor aseguró que había hablado con el geriátrico y que pediría (él también) explicaciones a la consellera de Sanidad, Ana Barceló. A día de hoy, lunes 23 de marzo, esta Conselleria no se ha pronunciado para darlas. El alcalde tampoco ha explicado si a él se las han dado, pese al interés que una vez más ha demostrado por un problema de uno de sus vecinos. Igual es que no tiene explicación. En cualquier caso y tras publicar el jueves esa noticia y la, que se reservan acciones legales, el regidor aseguró que había hablado con el geriátrico y que pediría (él también) explicaciones a la consellera de Sanidad,. A día de hoy, lunes 23 de marzo, esta Conselleria no se ha pronunciado para darlas. El alcalde tampoco ha explicado si a él se las han dado, pese al interés que una vez más ha demostrado por un problema de uno de sus. Igual es que no tiene explicación. Según todos los expertos, la pandemia no ha explotado aún en la Comunidad Valenciana, lo hará la semana que hoy comienza (y esperemos que pase pronto). La consellera da cifras provinciales y sus notas de Prensa dejan para el segundo párrafo la cifra más importante creo, la de los fallecidos. No es una cuestión de crear alarma social, es de que seamos conscientes de la realidad en la que estamos entre memes y memes que nos inundan el whtsapp y que nos dan más la sensación de que estamos viviendo unas vacaciones, en la que siempre es lunes, que en una situación en la que solo el tener conciencia social de que lo que hacemos puede salvar la vida de otro (no sólo la nuestra) y que ello es fundamental. Y mientras que esto pasa, los políticos nos dicen unas cosas y los médicos y enfermeros, por redes sociales o audios, principalmente, otras. El papelón que tiene ante sí la titular de Sanidad no es fácil cuando las mascarillas se han estado racionando durante días en algunos servicios y centros sanitarios. Quizá por ello, porque tiene otras prioridades informativas, no conteste, pero que tampoco lo haga al alcalde no ayuda a sembrar la confianza.

Autopsia