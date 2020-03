Una discapacitada de 75 años fallece en un geriátrico de Elche tras esperar 23 horas una ambulancia

El centro, con cerca de 200 personas, entre usuarios y personal, está sujeto a restricciones por el coronavirus, aunque no ha tenido casos, y Sanidad no aclara los motivos por lo que no fue trasladada a un hospital. La familia ni tan siquiera ha podido velar el cadáver ni sabrá si el fallecimiento se ha debido a la pandemia porque no se le practicará la autopsia

Una ilicitana de 75 años, María Isabel M. T., falleció el miércoles, sobre las 10.30 de la mañana cuando se cumplían 23 horas desde que el geriátrico en el que vivía, donde no se han declarado casos, diera aviso al "112" para que enviara una ambulancia para su traslado a un centro sanitario pues presentaba un cuadro de fiebre y problemas respiratorios, según denuncian sus familiares, que se muestran desolados por el trato que están recibiendo por parte de la Administración sanitaria a través del teléfono de atención gratuito, que es la única forma que han tenido de presentar su queja.

Un portavoz del geriátrico, que como el resto de estas instalaciones están aislados para evitar que el virus llegue a sus ingresados, confirmó que durante la jornada se realizaron varias llamadas a los servicios de emergencias para requerir el vehículo sanitario y saber de la demora. La Conselleria de Sanidad no ha ofrecido a este diario ninguna explicación sobre lo ocurrido pues tiene todos sus esfuerzos están centrados, asegura, en la pandemia. Este podría ser un caso más del virus, pero nunca se sabrá pues la mujer no fue sometida a prueba alguna cuando enfermó y, como recuerdan los familiares, tampoco se le practicará la autopsia para saber si ha sido éste el desencadenante.

María Asunción, la hermana de María Isabel, relató a este periódico que el martes, sobre las 11 horas, recibió una llamada del geriátrico (que por expreso deseo de la empresa no se menciona en este artículo) en el cual le informaban que su familiar tenía fiebre y presentaba problemas para respirar con normalidad, por lo que se había solicitado una ambulancia. María Isabel tenía neumonía y, por ello, precisaba de cuidados. La mujer y su marido se dirigieron a las puertas del geriátrico a esperar salir la ambulancia con su hermana. "Nosotros no podemos entrar, sólo hablar por el telefonillo con la administración", explica a INFORMACIÓN. Cuando llegaron, encontraron una ambulancia en la puerta y pensaron que iba a ser para su hermana. "Nos quedamos para ver si, al menos, la veíamos. Ella está discapacitada y en un hospital necesitaría asistencia por lo que, al no poder ir en ambulancia, pensamos que lo mejor era acompañarla hasta su llegada a Urgencias". El problema fue que esa ambulancia se marchó sin su hermana.

La familia cree (porque la Conselleria de Sanidad no ofrece ninguna versión) que el personal que iba en la misma descartó llevarse a María Isabel porque podría ser un caso sospechoso de coronavirus. "No entendemos otro motivo más que el que dieran aviso para traer una ambulancia especial para este traslado". La mujer, pasadas las tres de la tarde, dio aviso al geriátrico de que se marchaban a comer y que les avisaran cuando a su hermana se la llevaran al hospital. Por la tarde la situación no mejoró y los intentos tanto de la familia como del geriátrico para saber los motivos por los cuales el servicio no se realizó cayeron en saco roto. "El servicio del 112 está saturado", asegura la hermana, "he tenido conversaciones muy desagradables cuando llamé para interesarme por la tardanza y no me han atendido de forma correcta en ningún momento". Por la tarde la fiebre remitió, según le informaron desde el geriátrico, lo que tranquilizó a la familia. Ayer, sobre las 10.30 horas, les volvieron a llamar para decirle que había fallecido.

Cuando la familia llamó a esta redacción para explicar el caso, no habían podido ver el cuerpo de María Isabel, algo que entienden por las circunstancias, y no lo verán hasta que se proceda en el crematorio a la incineración. "No hemos tenido la posibilidad de despedirnos. Sólo hemos tenido una llamada del tanatorio informándonos de la factura y de cómo pagarla", dice con tristeza María Asunción, quien recuerda que hay cerca de 200 personas en ese geriátrico entre trabajadores y usuarios. "Yo no sé si mi hermana ha fallecido con el virus ni lo sabré nunca. No se le va a hacer una autopsia para saberlo, pero llegaremos hasta el final para saber por qué nunca se le dio la atención necesaria"



Sin causas de emergencia

Ante la falta de respuesta de la Conselleria de Sanidad, el diario ha intentado contrastar con otros servicios esenciales en estos días si existe algún déficit de asistencia de los servicios del 112. La respuesta ha sido negativa.