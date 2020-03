La Dama de Elche, confinada también en su "otra" casa

Una vez más, la historia se repite. La contestación de la Administración central con respecto a la cesión de la Dama de Elche es, dicho con unas palabras o con otras, la misma: el busto ibero no se mueve. Al menos a corto plazo. Una respuesta que, por un lado, ya no sorprende a nadie. Pero por otro, sigue indignando a la mayoría de ilicitanos. Pese a esta enésima respuesta en este sentido, los ilicitanos, a buen seguro, van a seguir con el empeño.

Y es que el Gobierno ha descartado ceder la Dama de Elche a su localidad, una reivindicación histórica del Ayuntamiento ilicitano. El Ejecutivo recuerda que se trata de "un bien del Patrimonio Histórico Español", que "pertenece a la Administración General del Estado" (AGE) y que está "asignado a la colección estable" del Museo Arqueológico Nacional (MAN), un centro "de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte".

"Este bien cuenta con la máxima protección jurídica al quedar sometido al régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural, en aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español", explica el equipo de Pedro Sánchez en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

No llegó en el 120 aniversario

El diputado valenciano recuerda en su cuestión que la Cámara baja apoyó en octubre de 2016 una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a ceder la Dama de Elche a la localidad con motivo de la celebración del 120 aniversario de su descubrimiento. "Esta cesión no tuvo lugar" lamenta Baldoví en el texto registrado

En la misma iniciativa, el portavoz de Compromís señala que hace cuatro años era otro Gobierno el que lideraba el país y quiere saber cuál va a ser "la política de gestión del patrimonio cultural" del Ejecutivo de Sánchez y si sus decisiones van a estar encaminada a unas políticas más "descentralizadas".

Sin embargo, el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes le recuerda en su respuesta que la Ley de Patrimonio, así como el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos son las normas que establecen el procedimiento a seguir para autorizar la salida de los bienes de interés cultural fuera de las instalaciones de los Museos estatales y que estos procedimientos "son los únicos que garantizan la protección técnica y administrativa de las colecciones estatales y evitan cualquier peligro de cara a la conservación y difusión de las mismas".

En este caso, explica el texto, recogido por Europa Press, el Patronato del MAN determina que, para acordar la salida de una pieza, "cualquiera que sea su destino", debe contar "con autorización del Patronato" y que "solo en este marco legal, y conforme a la citada normativa, se estudian peticiones de préstamo temporal", que han de ir acompañadas de un plan museológico, un informe de instalaciones y recursos y un discurso expositivo.

"Tales peticiones se valoran en atención al estado de conservación del bien, su papel en el montaje museográfico del MAN y razones de índole histórica, cultural y de oportunidad de los préstamos solicitados", concluye el Gobierno sus explicaciones.