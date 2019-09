García-Ontiveros (Cs): "La economía de Elche va más allá del Parque Empresarial"

Ciudadanos (Cs) ha iniciado el curso político apuntando a un cambio de rumbo en el partido. Después de haber creado un grupo con militantes, algunos de ellos críticos con la cúpula de Cs, para asistir a comisiones, el portavoz de la formación naranja, Eduardo García-Ontiveros, ha asegurado junto a la edil, Eva Crisol, que van a apostar por "un concepto de equipo, integral, con profesionales y que dé cabida a todos" para hacer oposición en los próximos cuatro años.

También ha cargado contra las promesas que ha realizado el ejecutivo local a la vuelta de vacaciones. "Han vendido más de lo mismo, fallan en el diagnóstico y los objetivos". Para el portavoz de Cs, la economía ilicitana "va más allá y es mucho más que el Parque Empresarial, también es la de los comerciantes y la que interesa es la de la calle". Ha dicho también que en el enclave industrial "no todas las empresas son ilicitanas", y que es necesario reactivar otro tipo de negocios en la ciudad. En este sentido, ha cargado contra los locales cerrados en el centro y ha dicho que "no se puede pemititir".

Al igual que ya lo hiciera en la campaña electoral, Ontiveros ha puesto el foco en impulsar el turismo y la cultura, "más allá de las cuatro sillas que VisitElche pone en las ferias" y en reactivar el Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE) con actividades infantiles y realizar exposiciones nuevas como realiza el MARC de Alicante. El líder de Cs ha dicho también que "no es nuevo" el plan de las pedanías que ha anunciado el alcalde y ha pedido "vertebrar el municipio", al tener "unas partidas rurales más enfadadas que nunca".

Algunas de estas propuestas son las que Ciudadanos va tratar de pelear en los presupuestos municipales del próximo año que ya ha empezado a confeccionar el ejecutivo. En el mandato pasado, la formación naranja fue una pieza clave para sacar adelante las cuentas municipales, al estar el gobierno municipal en minoría. Esta vez, no se da la misma circunstancia, pero Cs ha dicho que la "obligación del equipo de gobierno es negociar" y es "el talante que tiene que tener".

Respecto al Mercado Central, el portavoz de Cs ha reprochado al alcalde, Carlos González, haber empezado mal el curso, recordándole que en el pleno de julio aprobaron por unanimidad una propuesta de su partido, que pasaba por hacer una comisión municipal para buscar una solución al conflicto enquistado. "Ha pasado el rodillo", ha denunciado Ontiveros al ver cómo el primer edil anunció hace unos días una nueva reunión con Aparcisa para rescindir el contrato.

Si el PP comparó esta semana la gestión del equipo de gobierno con el "día de la marmota", hoy Ciudadanos ha dicho que estamos ante "el día de la marmota elevado a la máxima potencia". No obstante, la formación naranja ha marcado distancias con los populares. La portavoz adjunta, Eva Crisol, ha dicho que el "PP no puede pretender que seamos sus muletas", en alusión a que unas veces pueden coincidir con sus propuestas y otras no. García-Ontiveros ha ido más allá: "Podremos coincidir en cosas con el PP, como también con el equipo de gobierno. Lo que no puede pretender el PP es que le demos apoyo condicional. Nosotros no somos el PP, somos Ciudadanos. Lo que no puede pretender el PP es que nos sentemos a la derecha del padre. Eso por encima de mi cadáver".