El 2019 no será tanto un año de novedades como de despedidas. El final de Juego de Tronos será el evento televisivo del año, le pese a quien le pese, aunque otras producciones veteranas también nos dirán adiós. El año televisivo contará con otras novedades que intentarán ocupar el vacio que dejen. Esta semana en el blog, los doce eventos televisivos de 2019 que más espectación están generando.

1) True Detective (HBO): La tercera temporada de esta mítica serie será uno de los primeros estrenos del año, el 14 de enero. La duda está en si será como la idolatrada primera temporada o como la denostada segunda. Para asegurar la calidad necesaria, los responsables de HBO dieron a Nic Pizzolatto más tiempo para desarrollar la historia, liberándolo de la presión de hacerla cuanto antes. El argumento efectivamente recuerda mucho más a la primera, ya que se trata de la investigación de unos macabros crímenes en la zona de los Ozarks (sí, el mismo lugar que la serie de Netflix) a lo largo de varios años por dos detectives muy diferentes entre sí e interpretados por el oscarizado Mahershala Ali (villano de Luke Cage) y por Stephen Dorf (Blade). En pocas semanas sabremos si la espera ha merecido la pena.

2) Juego de Tronos (HBO): Hemos pasado un año sin nuestra dosis anual de Juego de Tronos, pero la última temporada de la serie llegará en abril con la intención de marcharse a lo grande. Va a ser uno de los acontecimientos televisivos de la temporada en un cierre que promete ser espectacular con una épica batalla entre los vivos y los muertos a las puertas de Invernalia y que aspira a superar a la Batalla de los Bastardos. Seis episodios, de ochenta minutos de duración cada uno, que pondrán el broche de oro a la serie más esperada. La duda que nos quedará es si los spin offs que vendrán estarán a la altura de su serie madre.

3) Watchmen (HBO): Nueva adaptación de la mano de Damon Lindeloff de la que, para muchos, es la obra cumbre del cómic de superhéroes. Lindeloff es el nuevo niño mimado de HBO tras el prestigio alcanzado con The Leftovers. Aunque la plataforma de pago en España cuenta con varios títulos del género, ésta será la primera de superhéroes de producción propia. El cómic ya tuvo una adaptación al cine hace unos años de la mano de Zack Snyder y de la que algunos de los fans más recalcitrantes renegaron por los cambios que introducía a lo que para las viñetas escribió el guionista Alan Moore. Quienes esperen mayor fidelidad en la serie, ya se pueden ir olvidando. Lindeloff ha dicho que va a ser una adaptación muy libre. Algo que le ha causado una polémica en los medios con el mismísimo Moore, quien ya ha visto como otros de sus mejores guiones eran masacrados en películas mediocres.

4) La casa de papel (Netflix): De Antena 3 a Netflix. La tercera temporada de esta serie española, que ha conseguido convertirse en un boom mundial, se estrenará el año que viene en exclusiva para los abonados de la plataforma de pago. Los responsables de Netflix vieron que se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de su catálogo, por lo que no sólo van a hacer la tercera, sino también una cuarta. Los nuevos episodios estarán más pensados hacia el público internacional, así que habrá que ver si en la nueva plataforma la serie mantiene su esencia.

5) Big Little Lies (HBO): En su día esta miniserie de HBO que apostaba fuerte por un gran reparto femenino se convirtió en una de las mejores ficciones televisivas de 2017. Aunque en un principio se trataba de una historia autoconclusiva, el éxito de crítica y audiencia y la lluvia de premios en los Emmy pronto movió a sus responsables a buscar nuevas historias de este grupo de amigas en el pueblecito costero de Monterrey. A Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz se une ahora ni más ni menos que Meryl Streep.

6) La Chica del Tambor (Movistar): Hace un par de años, El Infiltrado se convirtió en una refrescante miniserie televisiva, que alcanzó una gran calidad adaptando una antigua novela de John LeCarré. A la estela de este éxito, la BBC produce una nueva adaptación de otra obra del novelista y que en España veremos en Movistar a principios de año. El proyecto ha recaído en uno de los mejores directores de cine coreano, Park Chan-Wook, responsable de Oldboy, Lady Vengeance y La Doncella, entre otras. Como protagonistas, Alexander Skarsgård (Big Little Lies y True Blood) y Florence Pugh (Lady Macbeth).

7) Stranger Things (Netflix): Este año hemos tenido descanso en una de las series más seguidas de Netflix y que ha hecho de la nostalgia de la ciencia ficción y el cine fantástico de los años 80 su seña de identidad. A pesar de este barbecho, no habrá un salto temporal demasiado grante con respecto a la segunda temporada. Los retrasos vienen motivados por la lentitud con la que se ha desarrollado la escritura de los guiones, que están orientados para preparar la serie para su final. Todo apunta que podría terminar en la quinta temporada y que en ésta tendremos algún giro impactante en la trama.

8) Orange is the new Black (Netflix): Fue una de las primeras series de Netflix, junto a House of Cards, cuando decidió apostar fuerte por la producción propia en su catálogo. La serie de las intrigas en la Casa Blanca llegó a su final hace poco (de manera decepcionante, eso sí) y ahora les toca el turno a las reclusas de Litchfield. "Es el momento de salir de la cárcel", ha asegurado Jenji Koham creadora de la serie, dato más que revelador de por dónde podrían ir los tiros en esta séptima y última temporada.

9) The Crown (Netflix): Con su tercera temporada, la joya de la Corona de Netflix se renueva. La serie dedicada a la biografía de la reina Isabel II reemplaza a Claire Foyle y a Matt Smith por Olivia Colman y Tobias Menzes. La trama da un salto en el tiempo al inicio de los años 70, donde la monarca ya no es una recién llegada y está experimentada en su cargo. A Vanessa Kirby, cuya interpretación de la Princesa Margarita fue de lo mejor de las primeras entregas, la sucederá Helena Bonham Carter. La nueva temporada se centrará en los años en que el laborista Harold Wilson (interpretado por Jason Watkins) fue primer ministro británico y que dimitió subitamente en 1976. Tres años después entraría en escena Margareth Thatcher, que podría ser una de las bazas de la cuarta temporada, pero no sería descartable que en la entrega de este año también la tengamos. Las quinielas apuntan a Gillian Anderson (Expediente X) para encarnar a la Dama de Hierro. También este mismo año podría entrar en la trama el personaje de Diana de Gales.

10) Killing Eve (HBO): La persecución de la asesina Villanelle (Jody Corner) por la agente británica Eve Polastry (Sandra Oh) ha sido una de las sorpresas seriéfilas del año. Material hay para seguir la historia, ya que la serie es una adaptación de una saga literaria de novelas cortas creada por Luke Jennings para su distribución en libros digitales. Parace que la serie cambiará de equipo creativo en la nueva entrega y Phoebe Waller-Bridge, que supo imprimir su sello personal a toda la temporada, ya no estará ni en los guiones, ni en la dirección, aunque ha estado cerca de todo el proceso de producción de los nuevos episodios. La realizadora estaba más volcada en los nuevos episodios de Fleabag. ¿Mantendrá el nivel el relevo creativo? La temporada se estrena en la primavera de 2019 y las primeras imágenes filtradas muestran cómo Villanelle logró escapar en el final de la temporada anterior.

11) Déjate llevar (Movistar): Cuando Movistar anunció el fichaje de Leticia Dolera para su ambiciosa línea de series propias, quizá la noticia no generó la espectación que ha tenido a raíz de la polémica suscitada sobre su rodaje. Controversia que empezó cuando la actriz Aina Clotet denunció que se prescindió de ella en el reparto porque estaba embarazada. En las redes se aprovechó la condición que tiene Dolera de icono feminista para someterla a un linchamiento. El rodaje parece que ya ha terminado y, al margen de polémicas azuzadas por trolls, hay que esperar que tengamos otra gran serie.

12) Homeland (Showtime): En 2019 nos despediremos de Carrie Mathison (Claire Danes) y sus conspiraciones terroristas. Muchos dieron a Homeland por muerta y encerrada tras la tercera temporada, pero la serie ha sabido seguir reinventándose año tras año pese a la pérdida de uno de sus protagonistas. Y así ha conseguido llegar hasta la octava temporada, desarrollando tramas muy al hilo de la actualidad. El final de la séptima parecía haber colocado la delicada situación mental de la protagonista en una situación límite. La bipolaridad de Carrie ha estado tan presente en la serie como las tramas terroristas y parece que va a ser ésta la que vaya a poner fin a la historia.