Cuando llego a mis oídos que el flúor iba a ser una de las tendencias de este año, mi primer pensamiento fue “conmigo que no cuenten”, y es que yo en la vida anterior de esta tendencia lo dí todo hasta la extenuación , vamos que me pillo con ganas de llamar la atención y bien que lo conseguí haciéndome con varias prendas de colores luminiscentes, entre ellas una escandalosa falda de encaje de Asos que aun conservo y desde luego no apta para estilismos tímidos. Pues bien, una vez más el mundo fashion toma los mandos de mi voluntad en estos asuntos y ya he caído con todo el equipo. Como suelo pasar en estos casos una foto de streetstyle desencadena el cambio de opinión y perspectiva rápidamente. La foto en cuestión es una que os he dejado en mi selección de streetstyle donde aparece una combinación totalmente inesperada de blazer con estampado príncipe de Gales sobre top flúor y vaqueros ¡Y voilá! El enamoramiento por esta tendencia ya era un hecho, ese mix con prendas totalmente clásicas abría ante mis ojos un mar de posibilidades que consiguieron emocionarme, eso de mezclar un color tan macarra con prendas conservadores me pone, así que hice un llamamiento de los míos por stories de instagram para informarme de manera rápida y sin perder un minuto de donde podía encontrar un top escandalosamente fosforito para combinar con mis recién estrenados pantalones camel, no tardaron en aparecer las opciones y pronto pude hacer la realidad mi ultimo sueño estilístico ¿Qué os parece? A mi me gusta aun más de lo que pensaba.

¿Y por qué regresa a nuestros armarios esta tendencias algo complicada y que se lleva por delante el reinado de los colores pasteles (o al menos lo intenta)? Pues bien, todo apunta a un reflejo de la inestabilidad mundial en cuanto a la seguridad se refiere, por lo que se nos viene a la cabeza los chalecos reflectantes, las tiras laterales neón en chaquetas de trabajo que requieren de alta visibilidad, a lo que se le une la tendencia de ropa de montaña e incluso cierta influencia del cine futurista.

En cuanto a como se aconseja llevarlo, conviene empezar con gestos minimalistas, como cremalleras en chubasqueros, cordones en chaquetas de inspiración deportiva, manicuras, correas de bolsos o zapatillas. Para posteriormente perderle el miedo del todo con abullonados plumas en rosa o un vibrante abrigo de pelo en amarillo. Yo soy muy fan del jersey de cuello alto, por lo que está opción para experimentar me parece muy tentadora, ideal con vaqueros u otras prendas más relajadas ¡Eso sí, protagonismo absoluto al flúor! Evitemos así una hecatombe estilística. Otro truco estilístico de los expertos, es evitar los accesorios, nada de anillos, pendiente o collares excesivamente llamativos con brillo o metalizados. Por tanto los colores más adecuados para combinarlos, son sin complicarse mucho, el negro o el blanco al que yo incluiría el camel como cosecha propia. Algunas celebs y prescriptoras de moda se han animado con los total look en fosforito, pero claro, es que ellas lo pueden todo.

Instagram @palomamobaile

Fotos Vicente Llorca

Vía Pinterest