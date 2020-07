Cs Benidorm propone una campaña sobre el uso de la mascarilla para turistas extranjeros

El portavoz del grupo Ciudadanos, Juan Balastegui, ha solicitado al gobierno local realizar una campaña para recomendar el uso de mascarillas en la vía pública dirigida a los turistas que llegan a Benidorm, especialmente a los extranjeros. Balastegui señala que "esta medida es necesaria" porque hay mucha gente en la calle que no guarda las medidas de protección y hace hincapié en que "ya se han producido algunos incidentes con turistas británicos a raíz de requerimientos de usuarios instando a que utilizaran mascarillas".

El portavoz de Cs explica que si estos conflictos se han generado "cuando apenas teníamos turistas extranjeros, es previsible que se produzcan con mayor frecuencia a partir de hoy", que empieza a llegar un número importante de vuelos del Reino Unido, un país donde el uso de la mascarilla aún no es obligatorio".

El concejal advierte que "corremos un grave peligro de cara al futuro, puede ser pan para hoy y hambre para mañana si no se actúa". Informa de que desde su grupo ya han denunciado ante el gobierno local algunos incidentes con británicos que no quieren usar la mascarilla y apunta su inconformidad con la respuesta ofrecida por el alcalde, Toni Pérez, quien en palabras de Juan Balastegui respondió que "es competencia de la Policía Nacional y no nuestra".

Balastegui hace énfasis en que "o nos tomamos esto en serio o colapsaremos de nuevo la sanidad y la economía, que entrará en un pozo sin fondo". Por último el regidor ha manifestado que esa campaña serviría también para "concienciar a turistas nacionales y residentes de Benidorm de las medidas de prevención ante el covid, un problema que nos puede afectar a todos, y a las pruebas me remito con los rebrotes que están apareciendo por el país".