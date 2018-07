Santa Pola, ciudad sin ley

Santa Pola arrancó hoy el mes de julio con un impresionante atasco por la disputa del Triatlon Cross de Santa Pola, que atrapó a cientos de conductores que nada sabían de la disputa de una prueba en pleno inicio de uno de los principales meses turísticos del municipio. Ni la presencia de policías locales ni voluntarios evitó una mañana de auténtico caos, con coches parados en la zona norte del municipio, que se dirigían a las calas de Santiago Bernabéu, Santa Pola del Este o el Faro, que se vieron atrapados en largas colas. Algunos afectados aseguraron que tardaron más de media hora en recorrer no más de un par de kilómetros.

La villa, que tiene un eminente espíritu deportivo, estuvo colapsada desde primera hora de la mañana, algo que también sufrieron los comerciantes por la falta de clientes a los que les era imposible llegar a sus negocios, según aseguraron estos a INFORMACIÓN. La decisión de acoger esta prueba, que evidentemente tuvo un éxito deportivo, tendría que medirse al mismo tiempo con los problemas que generó a los miles de turistas y visitantes que se vieron atrapados desde la ubicación del antiguo quiosco de Peña Grande, donde se situaba la salida en la playa de Levante.

El colapso se prolongó hasta pasadas las doce y media de la mañana, algunos policías explicaron a este diario su malestar por el hecho de haber tenido que regular durante horas un tráfico al que eran incapaz de dar celeridad porque los accesos se convirtieron en un embudo en una fecha turística clave: el primer domingo de julio.

Por si fuera poco esta situación, las playas estaban huérfanas de chiringuitos, que tendrán que abrir en las dos próximas semanas. La ausencia de servicios básicos para los visitantes es una cuestión que ha generado durante los últimos días una viva polémica entre los grupos municipales. De hecho, la concejala responsable del área, Mercedes Landa, fue reprobada por la oposición el pasado viernes en el último pleno, aunque finalmente no salió adelante la moción que solicitaba su dimisión. A la sesión no acudió la alcaldes por causas que aún no ha aclarado el equipo de gobierno. La oposición asegura que estaba en un viaje particular.