El pleno aprueba retirar las placas de Zaplana pese a no estar condenado

Santa Pola se desprenderá en los edificios públicos de las placas conmemorativas del expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, arrestado hace un mes por ocultar presuntamente 10,5 millones procedentes del cobro de mordidas durante su etapa frente al Consell. La moción de Compromís se debatió en el pleno, apoyada por el ejecutivo local. Mientras, PP y Ciudadanos se abstuvieron recordando que en 2016 ya se aprobó un acuerdo para retirar placas que representen a políticos siempre y cuando estuviesen condenados «y, aunque los valencianos nos veamos afectados, tiene que respetarse la presunción de inocencia», señaló Eva Mora, portavoz de Ciudadanos.

El pleno jugó al despiste y estuvo marcado por varias ausencias, en primer lugar la de la alcaldesa, Yolanda Seva, que aunque desde el gobierno local no se especificaron los motivos por los que no asistió, algunas fuentes municipales señalan que se encontraba en los Juegos del Mediterráneo, en Tarragona. Alejandro Escalada cogió el mando del pleno y en la bancada quedó vacío el asiento de Samuel Ortiz, de Izquierda Unida, quien llegó dos horas tarde a la sesión porque se encontraba en un viaje a Grecia, representando al Ayuntamiento, o Ignacio Soler, edil no adscrito, quien apareció cuatro horas después de empezar el pleno, justo diez minutos antes de que se votara la moción del PP para pedir la dimisión de la concejal de Turismo y Playas, Mercedes Landa, por la gestión realizada en relación, sobre todo, a la tardanza para presentar los pliegos de los chiringuitos que ha desembocado, aseguran desde el PP, en que hasta la fecha no estén instalados en las playas.



Minoría

La moción no prosperó porque la oposición volvió a estar en minoría y el resto del ejecutivo apoyó a la edil de Playas, que en su defensa leyó durante 20 minutos un comunicado de su partido, Sí Se Puede, en el que enumeró sus logros en materia turística, al tiempo que sacaba a la palestra las presuntas irregularidades del exalcalde, Miguel Zaragoza, con la gestión del chiringuito del Embarcadero de Lucía o el caso de la clínica de Gran Alacant. Entre las novedades, ayer se estrenó en la bancada popular Antonio José Sánchez Cano como nuevo concejal del PP, siguiente en la lista tras la dimisión de Zaragoza. Por otro lado se excluyó de la orden del día, la aprobación del reglamento de la uniformidad y equipamiento de la Policia Local para estudiarlo mejor y añadir modificaciones y ampliaciones al documento, según el edil Antonio Pomares, concejal de Seguridad.