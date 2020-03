El Hospital de Sant Joan empieza a hacer pruebas de coronavirus a pacientes en sus coches

El Hospital de Sant Joan ha empezado a citar a pacientes para hacerles pruebas de coronavirus en una carpa situada en uno de los parkings del centro sanitario y sin necesidad de que abandonen su vehículo. Estas pruebas, llamadas PCR, se hacen sólo a personal sanitario que presenta síntomas y a pacientes que han sido citados por su centro de salud y que cumplen determinados criterios médicos, como estar inmunodeprimidos o a mujeres embarazas con síntomas de la enfermedad.

Hasta el momento, varios enfermeros del departamento se desplazaban a los domicilios a recoger las muestras, por lo que apenas se podían hacer media docena al día. Con este nuevo sistema, señalan desde la dirección del hospital, se prevé aumentar la capacidad de diagnóstico, ya que son los propios pacientes los que se desplazan con sus vehículos hasta el hospital y sin bajarse del coche se les toman muestras de la nariz y la boca. En el día de ayer se citó a medio centenar de personas a modo de pilotaje, pero se espera que en los próximos días esta cifra vaya creciendo. En caso de que el paciente no tenga cómo desplazarse, señalan desde el hospital, enfermeros acuden a los domicilios.



Las muestras que se toman se envían al Hospital General de Alicante y en 4 ó 5 horas se conoce el resultado, siempre y cuando no haya demasiadas pruebas pendientes. En ese caso, las muestras se pueden congelar hasta poder analizarlas. Los casos positivos ya no se tienen que enviar a Madrid, al Centro Nacional de Microbiología, para una nueva confirmación a no ser que el paciente está grave o que se trate de un caso atípico de la enfermedad.

También se está a la espera de la inminente llegada de los test rápidos, parecidos a los que se usan para el diagnóstico de la gripe, y que permiten conocer el resultado en unos 15 minutos. El Gobierno central ha adquirido ya los primeros test de estas características y se está a la espera de que se distribuyan por las comunidades autónomas y se den instrucciones de a quién se van a aplicar. En un principio, estos test se iban a extender a población con síntomas leves de la enfermedad.

Por otro lado, en las últimas 24 horas, la provincia de Alicante ha sumado nueve fallecidos más por la pandemia, que eleva la cifra total a 70, según los datos aportados por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Hay además 348 personas hospitalizadas, 58 más en un solo día, y 61 en las Unidades de Cuidados Intensivos.

La provincia de Alicante sigue acumulando casi la mitad de todas las muertes que ya ha dejado la pandemia en la Comunidad (143). En las últimas horas también se han diagnosticado en las tres provincias 449 nuevos casos, 229 en Alicante. Esta cifra es notablemente superior a los nuevos casos que se han detectado en los últimos días. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Rafael Ortí, atribuye estas elevadas cifras de fallecidos y positivos en la provincia a los brotes que hay en residencias y al que afecta a los trabajadores del Hospital General de Alicante, lo cual dentro de lo malo, «no es preocupante, porque son focos que están controlados». También influye en el elevado número de diagnósticos el hecho de que en los últimos días «se están haciendo muchas más pruebas, sobre todo en residencias de ancianos». Además, esta semana están empezando a llegar a los hospitales más reactivos, que se agotaron el pasado viernes, lo que paralizó muchas pruebas. Ortí no cree la mayor afluencia de personas de otras autonomías repercuta en estas cifras, como sí ocurría días atrás. «Llevamos ya muchos días de aislamiento, por lo que ya se debe notar».

Ante el aumento de ingresos de pacientes, los hospitales se siguen organizando para poder liberar el mayor espacio posible. El Hospital de Sant Joan tiene previsto mandar hoy a todos los pacientes ingresados en el servicio de Psiquiatría al centro Doctor Esquerdo y en los próximos días harán lo mismo los hospitales de la Marina Baixa y del General de Elche. De esta forma, se liberan camas en estos hospitales para ingresar a enfermos de coronavirus. Por otro lado, sigue en marcha la construcción del hospital de campaña que se está levantando junto al Hospital General de Alicante y la consellera Ana Barceló explicó ayer que la previsión es que esté atendido tanto por trabajadores del Hospital General como por personal que se contrate para hacer frente a esta crisis sanitaria.

Mientras, sigue aumentando el número de trabajadores del Hospital General que han dado positivo o que están en aislamiento por haber estado en contacto sin protección con un caso confirmado . Ya son 394, 157 más que hace una semana, según fuentes del hospital. Hay 64 casos confirmados de la enfermedad, 24 más en siete días. Desde el Sindicato Médico han criticado que el centro sanitario no ha habilitado un espacio en condiciones para hacer las pruebas al personal que lo necesita. «Tienen que esperar, a veces horas, en mitad de un pasillo sin ningún tipo de medida de precaución para evitar más contagios», lamenta Germán Schwarz, delegado del Sindicato Médico.

Por último, el Colegio de Médicos de Alicante exigió ayer que «ni un día más se prolongue el déficit de material de protección». Desde esta institución señalan que «se viene alertando a las autoridades sanitarias de la precariedad de medios de protección para atender esta epidemia, lo que está produciendo una tasa de contagios entre los profesionales muy alta en comparación con otros países que la sufren».

Matronas piden a las embarazadas extremar las precauciones



Los centros de salud realizan seguimientos telefónicos de las gestantes para evitar que se expongan saliendo de casa

Las matronas de los hospitales de la provincia están pidiendo a las embarazadas extremar las medidas de seguridad y de higiene ante la pandemia del coronavirus. El mensaje que lanzan es claro: que no salgan de sus casas si no es de extrema necesidad para evitar contagiarse. Existen pocos datos de gestantes afectadas por el Covid-19 y de su trascendencia en el feto, sin embargo, los sanitarios coinciden en que toda precaución es poca en este colectivo.

Tal y como explica Olaya Bernabé, supervisora y matrona del Hospital de Orihuela, a las embarazadas «se les considera de riesgo, como los ancianos o personas con patologías previas, porque tienen el sistema inmunológico más sensible». De ahí que muchos centros de salud de la provincia hayan empezado a realizar un seguimiento de las gestantes vía telefónica, para evitar que se expongan saliendo de sus casas. Sí que están manteniendo, no obstante, las pruebas básicas de control como son las ecografías o analíticas indicadas en cada trimestre del embarazo.

«El confinamiento para ellas es vital, estos días la alimentación saludable es más recomendable, beber mucha agua y hacer actividad física en la medida que puedan para combatir el encierro», señala Cristina Navarro, matrona del centro de salud de Dolores.

La especialista también advierte de que ahora más que nunca es necesario que el recién nacido esté solo con su mamá y/o papá. En caso de que el bebé se le vaya a presentar al resto de familiares, los facultativos también insisten en que el lavado de manos es vital y que no se acerque nadie constipado. Tras el parto, los hospitales también han recibido la orden de la Conselleria de Sanidad para prohibir las visitas durante el ingreso hospitalario y que solo haya un acompañante en las habitaciones para evitar que se propague el virus. Una medida que se está aplicando por igual al resto de pacientes hospitalizados estos días.

Ante la pandemia, el Hospital General de Alicante y de Elche han suspendido las charlas sobre la epidural que se realizaban una vez por semana. En este último caso son online, y los consentimientos que deben de firmar se les entregan más tarde, cuando tienen una visita a la matrona. Los cursos de preparación al parto también se han suspendido.