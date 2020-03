Educación contempla como el peor de los escenarios ante el coronavirus aplazar la Selectividad a septiembre

Las pruebas de acceso a las universidades o Selectividad han quedado aplazadas sin una fecha fija a consecuencia de la suspensión también sin tiempo definido de las clases presenciales. Los ministerios de Educación y de Universidades, junto a los responsables educativos de las autonomías, han decidido retrasar la que ahora se denomina Evau y crear un grupo de trabajo para concretar las fechas más adelante, en función de la evolución de la pandemia.

Los responsables quieren garantizar que «ningún alumno se vea perjudicado por la suspensión de clases presenciales a causa del coronavirus», y solo en el peor de los escenarios las pospondrían hasta septiembre, como ha declarado el presidente de la Conferencia de Rectores, CRUE.

En concreto José Carlos Gómez Villamandos, portavoz de los rectores, propone que los exámenes de selectividad se celebren, como tarde, en la primera semana de julio «para garantizar el correcto desarrollo de su corrección y los subsiguientes trámites administrativos». Las universidades ven muy complejo «el escenario de la crisis del coronavirus en el ámbito académico», y consideran prioritario «despejar cuanto antes la incertidumbre y garantizar el acceso a la universidad en términos de equidad y justicia para todos».

Esta propuesta supondría, en el caso de los alumnos de segundo de Bachillerato de la Comunidad, aplazar aproximadamente un mes las pruebas que ahora estaban fijadas entre el 7 y el 9 de junio en primera convocatoria, y que en la provincia de Alicante afecta a mas de 10.000 alumnos.

Si la suspensión de clases presenciales se prolonga afectará también al calendario de matrícula en las universidades, que en última instancia dependerá de las fechas definitivas de Selectividad.

El sindicato de docentes, ANPE reclama unidad de criterio para «no examinar de los contenidos que no hayan sido impartidos», y la Confederación de Padres, «recuperar las clases a final de curso o rebajar la materia curricular».

Formación Profesional



La reunión de la Comisión General de la Conferencia de Educación también ha acordado flexibilizar las prácticas de Formación Profesional en las empresas en la Comunidad, medida que ya había anunciado el Consell.

Como consecuencia, se adaptará el calendario de las pruebas de acceso a la Formación Profesional de grado medio o superior para quienes no tengan los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas. Las medidas se tienen que concretar en otra reunión de la Comisión de FP la próxima semana.

«Prefiero que recorten temario y hacerlo cuanto antes»



A los nervios que pasan los alumnos de segundo de Bachillerato por tener que enfrentarse a la Selectividad se suma ahora que las clases las están dando online «y no es lo mismo por más que sigamos en contacto con los profesores», apunta Adriana González, estudiante del Bachillerato de Ciencias Sociales en el Instituto Cavanilles de Alicante. «La situación es complicada por internet, no es como estar en clase aunque con trabajo y constancia, de todo se sale», añade. Si le dieran a elegir, como ha comentado con sus compañeros de clase en cuanto se ha difundido el aplazamiento oficial de los exámenes, aunque sin fecha fija todavía, «yo preferiría que recortaran el temario y hacer las pruebas cuanto antes». No quiere pensar que las pospongan a septiembre. Opina que sería lo peor.