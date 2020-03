Los profesores de la Comunidad tendrán que ir a trabajar mañana aunque cierren los colegios

La Consellería de Educación acaba de informar que el Real Decreto publicado anoche en el BOE sobre el estado de alarma decretado por el gobierno español no afecta a las instrucciones que dio el pasado viernes, en las cuales, el profesorado tiene que asistir en los centros educativos, a todos los efectos, mañana lunes 16 de marzo.

El Real Decreto dice claramente y textualmente que: "Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados".

El Ministerio de Educación habla de cierre de centros educativos, incluso, la Ford de Almussafes ha paralizado la producción. Las autoridades sanitarias y las personas expertas están insistiendo en que la gente se mantenga confinada en sus domicilios y no acudan a sus puestos de trabajo, excepto en servicios esenciales. En educación, con los medios telemáticos de que dispone el profesorado se pueden coordinar perfectamente desde sus domicilios, como está insistiendo el Sindicato desde el pasado jueves, cuando le trasladó al Secretario Autonómico de Educación, en la reunión convocada con representantes de la comunidad educativa, que el profesorado no tenía que asistir en los centros educativos mañana lunes.

A pesar de todo, parece que el estado de alarma decretado por el gobierno del estado y que suspende las actividades educativas presenciales, no afecta el País Valenciano, hecho incomprensible y desconcertante. Y lo justifica la Consellería de Educación, resaltando en las informaciones que difunde que una excepción a la restricción de movimientos es la autorización de desplazamientos al trabajo. Cuando todas y todos sabemos que si no apareciera tal excepción trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales como sanidad no podrían cumplir su trabajo vital para combatir la actual pandemia a la cual nos enfrentamos.

Con esta decisión, la Consellería está violentando el profesorado (unos 60000 de la enseñanza pública y unos 25.000 del privado concertado) y, especialmente, las direcciones de los centros, que tienen que tomar decisiones muy complicadas los próximos días porque la Consellería se niega a rectificar. Por suerte, muchas direcciones ya han comunicado a su profesorado que mañana no acudan en los centros educativos, en un ejercicio de responsabilidad a la altura de las circunstancias extraordinarias actuales.

Desde STEPV pedimos encarecidamente a las direcciones que todavía no han comunicado a su claustro que mañana no acudan en el centro que lo hagan a lo largo del día de hoy y que se eviten desplazamientos innecesarios y no contribuyan a la posibilidad de esparcir los contagios del COVID-19, como están recomendando ahincadamente las autoridades sanitarias desde hace días.

Además, el Sindicato enviará un escrito al profesorado porque justifico su decisión de quedarse a casa porque no pueden garantizar no estar contagiados del COVID-19 y no quieren arriesgarse a propagarlo al resto de compañeros y compañeras del centro.

STEPV está dispuesto a colaborar con las autoridades educativas, sanitarias y, en general, con el gobierno valenciano (de hecho ofrecemos nuestras sedes que estarán cerradas en el gobierno valenciano por si las necesitan para cualquier cosa), para evitar que se propague el virus y se colapse el sistema sanitario valenciano, pero no entendemos que la Consellería no cierro los centros inmediatamente y permita que miles de docentes se desplazan y se concentran a sus puestos de trabajo si se pueden coordinar y trabajar perfectamente desde sus domicilios.

Solicitamos, exigimos mejor dicho, a la Consellería de Educación que rectifique y cierro los centros educativos inmediatamente. De lo contrario, el que está consiguiendo es generar nerviosismo, indignación e incomprensión por parte del profesorado y de la sociedad. Otros territorios que mantenían abiertos los centros al profesorado han rectificado después del decreto de estado de alarma, como Andalucía, Asturias, Cantabria y otras. ¿Por qué no en el País Valenciano? Incomprensible.