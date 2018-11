Los vecinos ven "fraude de ley" en que la empresa divida en dos fases el proyecto de los macrodepósitos

Vecinos protestan ante el pleno en la sesión que la corporación mostró un "no" a la macroplanta

Colectivos vecinales consideran que la instalación de 18 macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante "puede considerarse un fraude de ley" por estar el proyecto dividido en dos fases. En la primera, que se encuentra en exposición pública hasta el 12 de noviembre, se contempla la construcción de seis depósitos, mientras que el plan añadiría otros doce tanques más sin fecha concreta. En total, el proyecto contemplaría un almacenamiento de 711.000 metros cúbicos, entre gasolinas y gasóleos.

El posible "fraude de ley" de la promotora del proyecto al dividir en dos fases la macroplanta, que pretende mover hasta un millón de toneladas de combustible al año, es uno de los argumentos que incluyen los colectivos vecinales en las alegaciones que mañana presentarán ante la Autoridad Portuaria, donde consideran el proyecto como un "retroceso inaceptable en el proceso de integración entre el Puerto y la ciudad". El documento de las alegaciones, que es un modelo igual para todas las asociaciones, considera que la macroplanta no debe estar dividida en dos fases porque "la evaluación debe realizarse sobre la totalidad, no sobre una parte". Además, los vecinos señalan en sus alegaciones que en el expediente "no constan ni estudio de impacto ambiental ni informe de seguridad en caso de accidente grave, dos documentos -señalan- que deben exigirse por la Autoridad Portuaria para valorar adecuadamente la pertinencia de la modificación sustancial". Tampoco se incluye, continúan los vecinos, el informe de impacto paisajístico.



Trampas

Respecto a la posibilidad de un accidente grave, las alegaciones vecinales también hacen hincapié en la seguridad. "No ha dejado de crecer la población residente en el entorno portuario, cuya seguridad se vería seriamente afectada en caso de accidente grave por fuga o explosión de los combustibles almacenados en una instalación tramposamente dividida en dos", apunta el documento que los vecinos presentarán mañana ante una Autoridad Portuaria que, una vez reciba todas las alegaciones (también se prevé que haya, entre otras, de los cinco grupos políticos con representación municipal), resolverá a partir de los informes técnicos.

En el texto también se recuerda el convenio firmado en el año 1995 por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y el Puerto para el traslado de los entonces depósitos de CLH. Los vecinos piden a la institución presidida por Juan Antonio Gisbert que "reafirme y reitere el compromiso expresado" en un documento cuya vigencia finalizó con el cambio de ubicación de una planta que, en la actualidad, se encuentra en la partida de Bacarot.



A la espera de los escritos de los grupos municipales

Nada se sabe, por el momento, de las alegaciones que presumiblemente presentarán los cinco grupos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís). Toda la corporación, en bloque, aprobó en la sesión celebrada a finales de octubre una declaración institucional pactada previamente en la que mostraba el rechazo a la implantación de la macroplanta de combustible en terreno portuario.