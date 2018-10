Abre la gasolina en Vía Parque a la que Pavón denegó la licencia desde Urbanismo

Un año y medio después de que Miguel Ángel Pavón, como concejal de Urbanismo, denegara la licencia, la gasolinera situada entre la avenida Vía Parque y la calle Flora de España ha abierto hoy sus puertas. La empresa (del grupo Petavi Asociados), que acumula una sentencia a favor y otra en contra de la actividad, sendas por el procedimiento contencioso-administrativo, ha conseguido abrir el negocio tras reclamar la ejecución provisional de la sentencia dictada por el juzgado número 2 de Alicante, con fecha del 19 de junio, que avala la actividad al concluir que existe jurisprudencia a su favor, según señalan desde la empresa.

En estos momentos, con la gasolinera abierta desde esta mañana, existen dos sentencias contradictorias. La del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Alicante a favor del Ayuntamiento, con fecha del pasado 5 de septiembre, y una anterior (19 de junio) del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Alicante, que avala la venta de gasolina y la legalidad de la instalación del Grupo Petavi.

Ambas sentencias están recurridas, una por el Ayuntamiento y otra por la empresa promotora del proyecto. Al conocer la sentencia a favor del Ayuntamiento, el concejal Miguel Ángel Pavón, exresponsable de Urbanismo, recordó que en mayo de 2017 desestimó la concesión de licencia a la mercantil para instalar una gasolinera en la Albufereta, en una parcela situada junto a la calle Flora de España y la Vía Parque. "La gasolinera se pretendía instalar sobre un suelo cuyo uso predominante es el residencial, no el comercial, y el hecho de que el uso comercial sea compatible con el residencial no ampara a la mercantil para instalar una gasolinera. Si el uso predominante hubiera sido el comercial no se habría podido denegar la licencia en aplicación de la legislación estatal con la que el PP liberalizó la instalación de gasolineras. Pero no es el caso y finalmente los tribunales nos han dado la razón en primera instancia", señaló Pavón recientemente.

Anteriormente, tras la ruptura del tripartito y la salida de Pavón del área de Urbanismo, el concejal de Guanyar reclamó a su sucesora, la socialista Eva Montesinos, que mantuviera en suspensión la licencia. "Los técnicos municipales constataron que en la parcela existen actividades sin licencia municipal y de primera ocupación que además incumplen los retranqueos que exige el Plan General. Entre esas actividades -algunas generan molestias o posibles riesgos a los vecinos- cabe mencionar la venta de botellas de butano y propano, una lavandería, lavaderos y aspiradores de vehículos, seis autolavadoras de agua a presión, un lavadero manual, tres trenes de lavado automático, ocho aspiradoras industriales, un monoposte y vallas publicitarias", señaló Pavón a principios de este año.

Sin embargo, la gasolinera del grupo Petavi Asociados está abierta al público desde este lunes. La empresa anunció este fin de semana el inicio de la actividad a través de su cuenta en redes sociales: "Como todos sabéis, abrir nuestra nueva gasolinera ha sido más duro que nuestra peregrinación a la Santa Faz, aunque ver cumplido el sueño de nuestro equipo hace que sea igual de satisfactorio. Abrimos nuestra gasolinera tras recibir sentencia que anula la suspensión cautelar que D. Miguel Angel Pavón instó de forma ilegal y tras sumar otra sentencia que indica claramente que la licencia ambiental de gasolinera debe entenderse concedida".

Fuentes de la empresa, por otro lado, han confirmado hoy que hace más de un mes comunicaron al Ayuntamiento la intención de abrir la gasolinera, haciendo uso de la ejecución provisional de la sentencia favorable. "Nos hemos reunido con el Ayuntamiento y nos dijeron que harían cumplimiento de la sentencia", han señalado hoy desde la mercantil. Desde Urbanismo, han confirmado que llegó el escrito de ejecución de la sentencia favorable de la actividad de la gasolinera.