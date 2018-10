Ciudadanos congrega a 200 personas en contra de los recortes en Oncología

Ciudadanos l´Alacantí se ha reunido esta mañana para protestar por los recortes en el servicio de Oncología del Hospital de Sant Joan, un departamento que cuenta con cuatro especialistas menos desde el pasado lunes. Según los datos de la formación, alrededor de dos centenares de personas han pasado hoy por la mesa informativa que han organizado en la Rambla de Sant Joan.

Afiliados, representantes políticos y vecinos han querido participar en el encuentro en protesta por los cambios aplicados por Sanidad. "Estamos hoy aquí porque no queremos que esto se convierta en otro enfrentamiento como pasó en Valencia con el IVO. Con la salud, y sobre todo con los temas que afectan a enfermos de cáncer, no se puede jugar", ha afirmado Mari Carmen Sánchez, síndica de Ciudadanos en Les Corts. "Esto es un problema de la Conselleria que debe resolver la señora Barceló, no queremos que sean los propios sanitarios o las gerencias de los hospitales los que tengan que solucionarlo, pudiendo entrar en conflicto", ha añadido.

La síndica ha anunciado que, además de las movilizaciones, Ciudadanos presentará una batería de preguntas en Les Corts "para llegar hasta el fondo del asunto y que se consiga una solución que garantice que el Hospital de La Vila tenga un servicio Oncológico en condiciones sin que eso vaya en detrimento del de Sant Joan".

La portavoz de Cs en el provincia de Alicante, Yaneth Giraldo, también ha reclamado "que se aborde cuanto antes la problemática generada por la falta de facultativos". Según los datos de los que dispone, "el Hospital cuenta ahora, tras la reducción de plantilla, con 5 oncólogos para una población de 217.781 habitantes, muy por debajo de otros". Giraldo se ha referido a Elche, con 8 oncólogos para 163.606 habitantes; Elda, con 6 oncólogos para 189.148 habitantes; Alcoy, con 5 oncólogos para 136.539 habitantes; o el Hospital General de Alicante, con 7 oncólogos para 269.910 habitantes.

"Lo cierto es que el recorte de médicos no solo despierta las dudas entre los usuarios, sino que también afecta a los tiempos de consulta y perjudica directamente a 4.000 pacientes, que tendrán que cambiar de médico", ha apuntado la portavoz provincial al tiempo que ha criticado, además, la reacción del subdirector general de Planificación y Organización de la Generalitat Valenciana, Faustino Álvarez, quien "apoyaba la decisión de la fragmentación del Servicio de Oncología, asegurando que éste no se vería afectado".

La concentración reivindicativa celebrada hoy por Ciudadanos en Sant Joan ha recibido el respaldo de vecinos y representantes, afiliados y simpatizantes del partido en Alicante, El Campello, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, Xixona, Aigües, Busot, Tibi y La Torre de les Maçanes, los municipios afectados.