Mascarillas Solidarias Sanvi es el grupo de Facebook que se creó el pasado 19 de marzo, día de San José, pidiendo manos que supieran coser estas protecciones. La iniciativa partía de la sanvicentera Sesi Cifuentes que, en una charla de café con su vecina, conoció de primera mano la falta de mascarillas en los hospitales y decidió hacer algo.

Su llamamiento ha tenido éxito y ni ella misma da crédito a "tanta solidaridad" como se ha encontrado en el camino para ayudar. Hoy ya son en torno a 300 las personas de San Vicente del Raspeig que se han unido a esta red solidaria que cuenta con el apoyo de la Generalitat quien mediante Distrito Digital, hace de nexo de unión entre las empresas que tienen y pueden proveer de material con los voluntarios que han surgido por toda la provincia.

Las donaciones que realizan estas empresas hacen posible que el milagro de la solidaridad se haga posible.

Sesi Cifuentes explica que el Ayuntamiento de San Vicente personalizado en su alcalde, Jesús Villar, "se ha volcado y nos ha ayudado para que Protección Civil sea la que nos traiga el material y se lleve las mascarillas una vez que están hechas". También la asesora del grupo municipal popular, Luisa Carretero, ha contribuido a hacer grande el proyecto poniendo en contacto a las organizadoras con modistas como Aurora Blanco y sobre todo, con su trabajo de difusión.

Hasta este lunes el material utilizado lo donó la empresa Más que telas "150 metros de tela de algdón a doble capa", detalla Sesi. Y al ir creciendo la iniciativa solidaria, comenzaron a pedir a los voluntarios que siguieran comprando telas por su cuenta para poder seguir con la producción.

"Ayer desde la Generalitat se pusieron en contacto con nosotras" explica Sesi, quien señala que hoy han empezado a recibir el material que donan las empresas. Voluntarios de Protección Civil se llevan las mascarillas que se tienen que esterilizar. "Pero nosotras cosemos con guantes y mascarilla puesta y ponemos una sábana debajo por si se caen", advierte Sesi, "cuando se las llevan les digo que las tratamos como si fueran hijos nuestros".

Las mascarillas que producen se distribuyen entre cuerpos de seguridad, Policías Locales, centros de mayores y de discapacitados y hoy se va a llevar una partida a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de Rabasa, explican desde Distrito Digital. Su director adjunto, Rufino Selva, explica que estas iniciativas también han nacido en Petrer, Elche, El Campello, Villena, Alcoy, Novelda y municipios de la Vega Baja, entre otros.

En San Vicente han contado con la empresa For Shoes que ya había puesto su maquinaria para hacer mascarillas, mientras empresas de Villena, Elda y Petrer ofrecen hilos y elásticos. También están colaborando el Hospital de San Vicente y cuatro clínicas veterinarias.

"Ponemos en común a empresas que tienen stock o medios para confeccionar mascarillas o batas con los voluntarios". detalla Selva. quien explica que el material que confeccionan no es de uso del sistema sanitario porque requiere de una homologación "pero son aptos para otro público como el ejército, la Policía, la UME, Protección Civil. Es un material que puede ser esterilizado y reutilizado".

Por su parte, Sesi reconoce que desde que se puso en marcha Mascarillas Solidarias Sanvi no tiene un minuto libre a lo largo del día, y no precisamente para coser, sino para atender tantas llamadas y mensajes de personas que quieren unirse.

"Si esta iniciativa no tuviera fronteras seríamos más de 700 personas, pero estamos muy limitadas", asegura, porque el material lo entrega y lo recoge Protección Civil de San Vicente casa por casa. Ha recibido mensajes de personas de El Campello, Sant Joan o Alicante entre otros puntos dispuestas a unirse.

Se siente muy emocionada por este trabajo que, mientras sigan dándoles telas, no van a dejar de hacer. Y cuenta que las ocasiones como esta, en el que una pandemia tiene recluidas en sus casas a todos los vecinos "sacan lo mejor de las personas".

El perfil de las y los voluntarios de San Vicente, porque cuentan con varios hombres entre sus filas, es heterogéneo. Hay modistas jubiladas, amas de casa, personas que trabajan por la mañana y cosen por la tarde, e incluso una madre de un bebé de 4 meses que aprovecha los ratos de sueño del pequeño para colaborar desinteresadamente.

También ha habido personas dispuestas a echar una mano pero sin máquina de coser, a quienes se ha agradecido el gesto. "Coser una mascarilla a mano les llevaría mucho tiempo", explica Sesi.

La mujer da las gracias a Aurora Blanco, especialista en confeccionar trajes de fiesta, y que se ha volcado también en el proyecto solidario. "Ella y Carmela empezaron a cortar las telas para repartirlas". También explica que se ha puesto en contacto con el empresario sanvicentero del calzado José Luis Prada,quien al empezar la crisis puso su empresa For Shoes al servicio de la solidaridad elaborando mascarillas. Cada día hace 500 de ellas. Y ahora han comenzado a trabajar juntos.

Por el momento, explica que "el engranaje no se ha puesto a tope" y están recibiendo material a cuentagotas. "Va llegando despacio, cuando esto empiece a tope serán miles las que vamos a poder hacer, como en Elda. Y esto no lo vamos a parar mientras nos den el material", advierte. "Si luego hay que hacer batas, gorros o patucos ya está la maquinaria en marcha y hay muchas manos dispuestas, sería una pena que no las aprovechen".

Desde Distrito Digital, Selva, advierte que que su labor es ser nexo de unión de las empresas con la red de voluntarios que ha nacido por toda la provincia. "Agradecemos a empresas y particulares su labor. Nosotros somos un nexo para ponerles en contacto. En San Vicente también hay que hacer una especial mención a Protección Civil y al Ayuntamiento".

Hoy los voluntarios han recibido material para producir unas 2.000 mascarillas, un material que cuesta conseguir. Esta tarde Protección Civil ha ido a recoger hilos, cintas y elásticos de una empresa de Villena.