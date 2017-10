Tres investigadores en biomoléculas se llevan el Nobel de Química

Los científicos Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson fueron galardonados hoy con el premio Nobel de Química 2017 por desarrollar la "criomicroscopía electrónica para la determinación estructural en alta resolución de biomoléculas en soluciones", anunció hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias.





BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO