El Nobel de Medicina 2017 premia a los descubridores de los mecanismos de los ritmos circadianos

El Premio Nobel de Medicina 2017 ha sido para los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young recibirán el Premio Nobel de Medicina 2017, por sus "descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano", anunció hoy la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo



Los galardonados han explicado "cómo plantas, animales y humanos han adaptado su ritmo biológico" para "sincronizarlo con las rotaciones de la Tierra", lo que se entiende como el "reloj biológico", y que se aplica tanto al "jet lag" que producen los viajes transatlánticos como la función clorofílica de las plantas.







A slide from the press conference featuring the 2017 Medicine Laureates Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. #NobelPrize pic.twitter.com/lLXh8kB8VF — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2017

Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2017

Announcement of the 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine pic.twitter.com/xsl533gphr — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2017

El relevo de Yoshinori Ohsumi

Este reloj adapta nuestra fisiología de forma "drástica" a las distintas fases del día, al denominado ciclo circadiano, regulando desde la conducta a los niveles hormonales, la temperatura corporal o el metabolismo, explicó el jurado en su fallo.Los galardonadosdiario al codificar una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada durante el día.Además, identificaron componentes adicionales de las proteínas que, apunta la argumentación del Instituto sueco.Hall nació en Nueva York en 1945 y ejerce en la Universidad estadounidense de Maine; Rosbash lo hizo en Kansas en 1944 y está en la de Waltham, mientras que su compatriota Youg, nacido en 1949 en Miami, está en la neoyorquina Universidad Rockefeller.El año pasado, el Instituto Karolinska distinguió al japonés Yoshinori Ohsumi por descubrir losproceso básico de degradación y reciclaje de componentes celulares y de gran importancia en muchos fenómenos fisiológicos.La dotación del premio es de 9 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares), a repartir entre los galardonados, después de que este año la Fundación aumentara el monto de las distinciones Nobel por primera vez en cinco años.Al anuncio delle seguirán los de Física y Química, martes y miércoles, mientras que el jueves se anunciará el de Literatura,y el lunes siguiente el de Economía.Todos los premios se dan a conocer en Estocolmo, a excepción del de la Paz, que se falla y entrega en Oslo por deseo expreso del fundador de los premios, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), ya que Noruega formaba entonces parte del Reino de Suecia.Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo.