Tres estudiosos de las ondas gravitacionales reciben el premio Nobel de Física

Los científicos Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne fueron galardonados hoy con el premio Nobel de Física 2017 por su "decisiva contribución al detector LIGO y la observación de las ondas gravitacionales", anunció hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias.







BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE