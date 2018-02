Una final confidencial

Claudio apuntala el búnker para el trascendental partido de esta tarde ante el Ebro en el Rico Pérez (17.00) en el que se juega el puesto tras haber conseguido una sola victoria en los últimos diez partidos. El técnico valenciano ha hermetizado el día a día del Hércules y el equipo abre fuego hoy después de haber preparado los tres últimos entrenamientos a puerta cerrada.

Desde su llegada, Claudio optó por esconder las cartas más veces de las que lo hacía su predecesor Siviero, que apenas blindaba sus secretos una vez cada siete días. Claudio, habituado a llevarlo a cabo dos veces por semana, ha intensificado la confidencialidad de su plan y este domingo el Hércules afronta la enésima final por reengancharse a los puestos de play-off tras tres sesiones a cal y canto.



Chechu vuelve al once

El Hércules no podrá contar esta tarde con dos de sus fichajes del mercado invernal, Paco Candela y David Torres. El primero, por acumulación de amonestaciones; y el segundo, por ser expulsado en su estreno como blanquiazul el pasado domingo en el empate en Badalona. En el otro lado de la balanza, el talismán Chechu Flores regresará al once inicial, tras disputar la última semana unos minutos; los únicos en los que el Hércules trenzó un par de posesiones largas. Sin él, el Hércules no conoce la victoria.

La duda, por tanto, radica en quién ocupará el puesto de delantero centro que ocupó hace siete días el petrelense David Torres. Quien más papeletas tiene es Óscar Díaz, que ya actuó como única referencia en Sabadell y Olot en este 2018. El señalado Carlos Fernández gozará de una redención, al menos desde el banquillo, tras no ser convocado para Badalona. También estará el canterano Tarí, que sólo ha gozado de ratitos durante el curso que no ha terminado de aprovechar.

Las otras dos incógnitas son el centro del campo, donde la baja de Candela empuja de nuevo al protagonismo al siempre discutido Miñano, a no ser que Claudio apueste por Navarrete; y el eje de la defensa, tras el toque de atención a Samuel en Badalona. Los zurdos Santamaría y Pol Bueso parten con ventaja, ya que el joven Adrià Vilanova actúa como mero sparring para el técnico valenciano. Uno de los descartes seguros será Pedja Muñoz, lesionado de la rodilla en el entrenamiento del jueves y que espera todavía diagnóstico.



Suma y sigue del filial

El Hércules B se deshizo ayer con facilidad del Calpe y el 3-0 le mantiene colíder del grupo IV de Preferente, junto al Jove Español, que también venció.