Císcar y Bonig "apadrinan" la candidatura de Sergio Puerto

Isabel Bonig, presidenta regional del PP y José Císcar, presidente provincial, se desplazarán este viernes hasta Aspe para respaldar a Sergio Puerto como candidato a la Alcaldía en las elecciones del próximo año.

La propuesta de Puerto como alcaldable fue elevada por la ejecutiva local a la dirección regional el pasado 26 de abril. Una vez aceptada, se procederá este viernes, por medio de la presidenta regional, a proclamar oficialmente al actual portavoz y presidente local como candidato.

El acto se desarrollará en la sede de los Populares de Aspe, en la avenida de la Constitución, 36 a partir de las 20 horas, y contará con las intervenciones de Sergio Puerto Manchón, José Císcar e Isabel Bonig.



Invitación a todo el pueblo

"Es muy reconfortante sentir el apoyo de tu partido en todos los sentidos, y no sólo para mi presentación como candidato si no cada vez que solicitamos cualquier gestión o colaboración", ha indicado Puerto tras invitar al acto a cuantos vecinos lo deseen "ya que -ha añadido- llevamos tiempo trabajando en un proyecto para todas las vecinas y vecinos de Aspe, y no sólo para los del Partido Popular. Ese trabajo entra ahora en su recta final y por eso invito a quien lo desee a conocer, de primera mano, nuestras propuestas para la localidad que, lógicamente, iremos ampliando y concretando con el paso de los meses". Y no duda en recomendar no perderse las palabras de Isabel Bonig "una mujer valiente, que contagia con su energía y que está defendiendo en las Cortes Valencianas, con total claridad, aspectos que nos afectan directamente frente a las imposiciones y sectarismos mostrados por el Consell de Puig y Oltra", subraya el aspirante a la Alcaldía de Aspe por el PP.



"Nuestra Sede, La Calle"

En otro orden de cosas, los populares aspenses han vuelto a salir a la calle para sondear las opiniones y necesidades de los vecinos dentro de la campaña iniciada en abril bajo el lema: "Nuestra Sede, La calle". En esta ocasión han montado una mesa informativa en la puerta del Mercado de Abastos, donde también disponían de hojas para firmar en contra de la derogación de la Prisión Permanente Revisable.

Sergio Puerto está a punto de cumplir su tercera legislatura como concejal popular en el Ayuntamiento de Aspe, al que se incorporó formando parte de la candidatura encabezada por la exalcaldesa Nieves Martínez, que en 2007 obtuvo la mayoría absoluta.