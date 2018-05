El tripartito aprovecha su mayoría en el pleno para amarrar el presupuesto de la peatonalización de la Corredora

El equipo de gobierno logra tumbar los planes de la oposición, que tuvo dos ediles menos del Partido Popular.

Los números acompañaron ayer al equipo de gobierno en un pleno municipal en el que la oposición pretendía dejar sin partida presupuestaria la peatonalización de la Corredora, con la idea de asegurarse de que las obras no siguieran adelante si no se logra un consenso político y vecinal. El tripartito aprovechó su mayoría en una sesión a la que el PP asistió con dos concejales menos (Luis Ángel Mateo, tras renunciar a su acta como edil, y Manoli Mora, por motivos de salud) y, finalmente, consiguió darle la vuelta a la tortilla. El Ejecutivo local pudo aprobar una moción del Partido de Elche, con la que no se eliminará la dotación económica prevista en los presupuestos municipales para peatonalizar la Corredora, a menos que no se logre el consenso, y con la que, además, se fija en 90 días el plazo para buscar acuerdo y reconfigurar el proyecto. Tras dar un paso atrás el lunes y decidirse por una moratoria, sin plazos, por la presión de comerciantes, vecinos y de la oposición -con amago de moción de censura incluido por parte de Cs- el PSOE y Compromís se enfrentaban ayer a un pleno poco esperanzador para hacer realidad uno de sus proyectos estrella. Y es que la oposición pretendía sacar adelante una moción in voce, a la que esperaban que se sumara Jesús Pareja, tal y como ya lo hizo en el pleno de marzo. Lo que se buscaba era suspender la peatonalización hasta que hubiera consenso y hasta contar con una solución para el Mercado, pero, sobre todo, lo que querían era que se aprobara dar pie a una modificación presupuestaria para dejar sin dotación económica la peatonalización. Sin embargo, el desenlace cambió por completo. PSOE y Compromís supieron ayer aprovechar la situación y hacer su jugada, esta vez, con el apoyo de su otro socio de Gobierno. Y es que Jesús Pareja sorprendió con una enmienda que, en un principio, pretendía incorporarse a la moción de la oposición. La propuesta del Partido de Elche pasaba por fijar en 90 días el plazo para buscar un consenso con agentes sociales y resolver el enquistamiento del Mercado Central, sin hablar de anular la partida presupuestaria destinada a la Corredora.

Sin embargo, tras hacer un receso en el pleno de más de una hora para negociar los grupos políticos, la cosa se torció para la bancada de la oposición. Finalmente, la propuesta de Pareja acabó siendo tumbada por el PP, Ciudadanos e Ilicitanos. Pero lo que llegó a sorprender todavía más es que esa enmienda volvió a ser presentada por el Partido de Elche en forma de moción de urgencia. Fue aquí donde los de Carlos González y los de Mireia Mollà se frotaron las manos y lograron revertir una situación que se presumía muy diferente a principios del pleno. Si bien Compromís añadió otro matiz a la propuesta de Pareja, que pasa por suspender las partidas presupuestarias en 90 días y solo hacer una modificación presupuestaria y desactivarlas si no hay acuerdo. Y, así, los votos de los trece concejales del equipo de gobierno fueron suficientes para que la moción saliera adelante, frente a los once de la oposición, después de que Mercedes Alonso se ausentara también de la votación por asistir al pleno de la Diputación. Algo que desató duras críticas hacia el Gobierno, al que acusaron de aprovechar la ausencia de tres concejales, de dilatar los plazos para la toma de posesión del edil del PP, Sergio Rodríguez, de hacer «triquiñuelas» y de incluso de «vulnerar la democracia».