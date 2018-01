Manuel Peñalver: El "nuevo Freire" debuta en la Vuelta a San Juan

El ciclista torrevejense Manuel Peñalver (Torrevieja, 1998) debuta el domingo como profesional Continental en el equipo italiano-búlgaro Trevigiani Phonix-Hemus 1896. Después de dos semanas concentrado en Calpe con sus nuevos compañeros, el corredor alicantino va a ver cumplido un sueño, competir al lado de Nibali o Gaviria, dos de sus ídolos, en la Vuelta a San Juan. Con 19 años y sólo una campaña en la categoría sub 23 ahí está en la rampa de salida de los mejores, después de participar en 2017 en el Europeo de Herning (Dinamarca), donde fue undécimo y conseguir nada menos que nueve segundos puestos. Ha llegado su hora y a medida que se acerca el debut está más nervioso. Ha trabajado duro durante todo el invierno, pero ahora llega la prueba del algodón, el momento de demostrar su valía.

Manuel Peñalver es un corredor "estilo Freire", al que ha admirado siempre, aunque suene a palabras mayores, que pasa bien la montaña y tiene velocidad de cara a meta. No es un esprinter al uso, sino un ciclista con fuerza para ganar muchas carreras si su trayectoria no se tuerce. Su deseo no es otro que el de adaptarse a la nueva categoría y aprender de los mejores. Pero si puede acercarse a los primeros puestos no va a desaprovechar su ocasión.

El Trevigiani estará dirigido en Argentina por Mirko Rosatto y junto a Peñalver figuran el argentino Tivani, el francés Floryan Arnoult, el marroquí Abderrahim Zahiri, el panameño Cristoff Jurado y el colombiano Nacho Montoya. El "nuevo Freire" ya tiene ganas de que las bicicletas comiencen a rodar en la Vuelta a San Juan.