Guanyar también abandonará el tripartito si Echávarri no dimite

Guanyar Alacant, al igual que ya anunció Compromís el pasado viernes, abandonará el tripartito si el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se niega a dimitir tras ser investigado por el presunto fraccionamiento de contratos, un caso denunciado por PP y Cs y por lo que tendrá que declarar este viernes en los juzgados.

Así lo ha anunciado la formación que lidera Miguel Ángel Pavón a través de un comunicado: "El grupo municipal de Guanyar asume la decisión de la mesa de Coordinación de Guanyar, que solicitó el pasado viernes la dimisión del alcalde de Alicante Gabriel Echávarri y de los asesores municipales Lalo Díez y Pedro De Gea en cumplimiento del pacto de gobierno. Emplazamos al PSOE a afrontar con responsabilidad la situación procesal de Gabriel Echávarri, y a que adopte las medidas adecuadas que lleven a la dimisión inmediata del alcalde de Alicante. De no ser así, el grupo municipal de Guanyar Alacant planteará en una asamblea extraordinaria la ruptura del pacto de gobierno y el abandono del gobierno municipal".

La formación que lidera Pavón tiene prevista una asamblea ordinaria para este jueves, aunque la decisión definitiva de dejar el equipo de gobierno se tomaría en una reunión extraordinaria cuando se dé por cerrada la negociación del pacto de gobierno.

De esta forma, Guanyar Alacant se suma a lo que ya anunció Compromís el pasado viernes, horas después de conocerse la decisión de la juez. "El grupo municipal de Guanyar Alacant asume que para superar esta situación es insostenible la continuidad de Gabriel Echávarri como alcalde. Consideramos que la imputación del alcalde por prevaricación a causa del presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio es un motivo suficiente para que sea apartado. Apelamos -continúan desde Guanyar- a la responsabilidad del PSOE en tanto en cuanto esta ciudad ya se ha visto lamentablemente relacionada durante mucho tiempo con vergonzosos asuntos judiciales y este gobierno del cambio se erigió para terminar con las sombras de sospecha con las que que el Partido Popular envolvió la gestión de esta ciudad".

La marca blanca de EU, además, ha criticado esta mañana las formas de Echávarri durante estos dos años y medio de gobierno en Alicante: "Desde Guanyar entendemos que la Alcaldía en manos de Gabriel Echávarri ha impedido que Alicante destaque como una de las ciudades del cambio. Durante estos dos años y medio de legislatura, el alcalde de Alicante, que se ha mostrado impredecible e impulsivo con proyectos no consensuados que no han pasado de ser meras ocurrencias, se ha significado por los continuos ataques a las políticas progresistas, desmarcándose, una y otra vez, de los acuerdos del pacto de gobierno".



Echávarri: "En ningún caso me planteo dimitir"

Por su parte, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se ha mantenido firme en su postura de no dimitir pese a estar investigado por el presunto fraccionamiento de contratos. "En ningún caso me planteo dimitir. Fuimos elegidos para estar al frente de un gobierno progresista durante cuatro años y vamos a estar hasta el final porque tenemos una responsabilidad. El PSPV está sin fisuras con el alcalde porque es conocedor de lo que hay, una denuncia del PP totalmente infundada en la que no hay absolutamente nada, no hay delito", ha señalado hoy el regidor en unas declaraciones realizadas tras los actos de celebración del Día de la Policía Nacional.

En su intervención de esta mañana, en la que ha estado arropado por cuatro de los ediles del PSOE en Alicante (faltaba en la foto Carlos Giménez que sí estuvo en el evento celebrado en el Castillo de Santa Bárbara), Echávarri ha descartado que vayan a "entregar la Alcaldía de Alicante al PP que arruinó la imagen y las arcas de esta ciudad". Sobre la posibilidad de gobernar con seis concejales si finalmente Guanyar y Compromís abandonan el tripartito, el regidor socialista se ha reafirmado en la idea de continuar al frente de la Alcaldía: "Si tenemos que gobernar con seis concejales, lo haremos. Ya estamos concienciados de la labor ardua, de que tendremos el triple de trabajo".

"No hablo por los demás; nosotros vamos a continuar porque tenemos una responsabilidad de cuatro años para cambiar esta ciudad y para intentar mejorar la vida de la gente", ha manifestado.

Y ha proseguido: "el PP, con su denuncia, lo único que busca es que no continuemos y asaltar la alcaldía de Alicante cuanto antes y pasando por encima de voluntades mayoritarias de la ciudad".

Los socialistas, ha avisado, no van a permitir que eso ocurra ni van a "entregar la alcaldía al PP, que fue el partido que arruinó la imagen y las arcas de esta ciudad". "No pasaremos a la historia como los socialistas que entregamos la alcaldía al PP por sus malas artes", ha subrayado.

Echávarri ha informado de que el pasado viernes presentó, a través de su abogado y procurador, un escrito de personación en la causa judicial y que aún no disponen de la denuncia al completo.

Preguntado sobre si esa continuidad dependía de que el secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, siga apoyándole, el alcalde ha dicho que "no", pues éste es "conocedor de primera mano de lo que hay, que es una denuncia del PP absolutamente infundada".

"El PSPV está sin fisuras con el alcalde de Alicante", ha recalcado antes de agregar que los socialistas han "vivido mucha persecución del PP en los juzgados" y, por lo tanto, no les "pilla de nuevas".

Así pues ha aseverado que está "totalmente" tranquilo, pues "no hay delito" y que, en todo caso, sería "una irregularidad administrativa", tal y como le han dicho, según ha afirmado, todos los técnicos del Ayuntamiento.

Desde el punto de vista personal, ha expresado que tener que ir a los juzgados a declarar "no es plato de buen gusto para nadie" y le ha concedido al portavoz del PP, Luis Barcala, un "punto" por haber "ganado" en el terreno del "desgaste personal, familiar y del entorno cercano", algo que, en su opinión, "también buscaba".

Por último, ha informado de que esta tarde, a las 19.30 horas, se reunirá la ejecutiva local del PSPV-PSOE para valorar "los pasos políticos a dar".