Cabos y Redes "desmiente al Ayuntamiento" de Callosa de Segura y asegura "que no tiene propuesta de permuta" para reubicar la empresa

Una propuesta "de esa enjundia debe hacerse con el rigor y el grado de detalle que sus consecuencias suponen, no solo para Cabos y Redes sino para sus más de cien trabajadores", según el comunicado trasladado por la mercantil. La empresa asegura que la Generalitat sí autorizaría una modificación del Plan General para transformar el suelo de urbano a industrial y acusa al Ayuntamiento de difundir información "falsa".

La empresa "Cabos y Redes S.A". ha realizado un duro comunicado en el que, en primer lugar, "desmiente al Ayuntamiento de Callosa de Segura" y asegura que "no ha recibido propuesta municipal alguna de oferta de suelo -9.000 metros cuadrados para reubicar la empresa" en una parcela de suelo industrial. Una iniciativa "de esa enjundia y naturaleza debe hacerse con el rigor y el grado de detalle que sus consecuencias suponen, no solo para Cabos y Redes sino para sus más de cien trabajadores", según el comunicado trasladado por la mercantil a este diario.

La propuesta "es difusa e inconsistente y, para nosotros, no ha pasado de un comentario verbal que ha efectuado el acalde en alguna de las ocasiones que hemos hablado. Aspectos tan importantes como el coste del suelo, tiempo para el traslado, no se han estudiado o al menos no se nos han comunicado", ha subrayado la empresa.

La firma "desmiente" categóricamente de nuevo las declaraciones del equipo de gobierno y dice que "nadie ha ordenado el cierre de la planta productora ni el Ayuntamiento ni el juzgado. Dar noticias falsas a la prensa ni dice nada bueno en favor del Ayuntamiento ni predispone a solucionar conflictos".

Según la misma fuente, el Ayuntamiento "oculta a la opinión pública que la Generalitat Valenciana, a propuesta del propio Ayuntamiento de Callosa de Segura, dio el visto bueno a una modificación del Plan General que permitía la plena legalización de la empresa en su actual emplazamiento". Dicha respuesta de la Generalitat "fue objeto de repregunta por parte municipal, que por las noticias que tenemos va a ser respondida por la Generalitat reafirmándose en su primera respuesta. El que el Ayuntamiento no participe estos hechos a la opinión pública supone ofrecer una información sesgada y carente de veracidad indigna de una administración pública".

La empresa indica que "no solo ahora si no desde siempre ha evidenciado su predisposición a colaborar con el Ayuntamiento en todo aquello que se nos ha demandado atenuación impactos acústicos... Pese a la actitud del Ayuntamiento reiteramos el compromiso de creación de riqueza y generación de empleo que tiene con el municipio de Callosa de Segura".

Este diario informaba este jueves sobre un punto del orden del día que se debate mañana en el pleno en el que el municipio plantea una permuta de suelo: un intercambio de parcelas. La actual que ocupa la empresa por otra en suelo industrial.

El problema urbanístico de la planta de Cabos y Redes se remonta a décadas a atrás cuando un vecino denunció la construcción de la nave en suelo urbano no industrial. El procedimiento judicial se ha prologando durante este tiempo dando la razón final al vecino sin que quepa recursos. La sentencia debe ser ejecutada por el Ayuntamiento -según asegura la administración local-. La modificación del Plan General plantea recalificar el suelo de urbano a industrial y siempre según el municipio no cuenta con el visto bueno de la Generalitat.