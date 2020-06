El Ayuntamiento de Callosa asegura que la protectora APADAC no ha emitido facturas desde hace un año

La Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados de Callosa de Segura APADAC llevaría más de un año sin presentar las facturas al Ayuntamiento para que le fueran abonadas. Así lo asegura el consistorio callosino en respuesta al anuncio de la protectora, que gestiona la recogida de animales en la calle (perros y gatos), de suspender el servicio por los impagos municipales desde el pasado mes de noviembre. El servicio se presta mediante un contrato ganado por esta protectora en un concurso público, adjudicado en 2018, por un montante total de 11.500 euros al año, IVA incluido (lo que supone casi 1.000 euros al mes). Un concurso público al que solo concurrió esta asociación. El contrato refleja la recogida de animales en la vía pública.

En redes sociales, APADAC denunció ayer que la situación era "precaria" e "insostenible" tras no haber recibido las cuotas desde hace siete meses por lo que ha tomado la "drástica decisión" del cierre temporal de la recogida de animales porque "comen todos los días y tienen unas necesidades básicas que cubrir, y nos estamos viendo muy limitadas a cubrirlas". Aunque la protectora señala que los impagos se producen desde noviembre, desde el Ayuntamiento se asegura que no ha presentado facturas desde hace más de un año, por lo que, en teoría, no podrían habérsele abonado desde entonces las cuotas.

Ante este anuncio de la protectora, el Consistorio ha explicado que tiene un contrato con el Ayuntamiento pero que no ha presentado las facturas, necesarias para proceder al pago, desde hace más de un año, por lo que legalmente no puede hacer el abono. El alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez, ha señalado que "es cierto que existe un contrato con esta asociación, pero en el Ayuntamiento no tenemos constancia de ninguna factura desde hace más de un año, por lo que no podemos hacer ningún pago a esta asociación. El Ayuntamiento de Callosa no puede saltarse la ley de contratos públicos de la administración, y obviamente, no podemos pagar nada si no hay una factura de la asociación con sus impuestos correspondientes".

Para el regidor, "lo lógico es que se hubiesen puesto en contacto con el Ayuntamiento para interesarse por la situación de los pagos pendientes, pero ni nos han llamado ni, repito, existe ninguna factura registrada que nos permita realizar los pagos". Martínez indica que "la voluntad del Consistorio es, por supuesto, pagar como se hace con todos los proveedores, pero para eso deben cumplir con las condiciones del contrato y entre ellas, es la de emitir facturas tal y como marca la legislación".

Además, desde el Ayuntamiento explican que se ha puesto en marcha un mecanismo de fiscalización y control de los contratos públicos, por lo que se va a exigir a proveedores y asociaciones conveniadas la documentación mediante informes y documentación gráfica del trabajo que desarrollan.